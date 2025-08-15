VLT de Salvador: nova extensão vai ligar Largo do Tanque ao Retiro

VLT de Salvador - Foto: Reprosdução | GOVBA

Projeto ambicioso do governo Jerônimo (PT), o Veículo Leve sob Trilhos (VLT) de Salvador ganhará uma nova extensão em breve e deve ultrapassar os 40 km, já previstos no projeto, contemplado pelo Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) do governo federal.

O novo trecho, que está sendo desenvolvido pela gestão, fará a ligação entre os bairros do Largo do Tanque ao Retiro, em poucos minutos. O destino final desta linha é a estação do metrô da região, conforme informou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta sexta-feira, 15.

“O governo do Estado está cadastrando uma proposta nova [no PAC] para fazer o VLT subir no Largo do Tanque até a Estação do Retiro, passando pela [Avenida] San Martin. É uma extensão importante, porque vai colocar pessoas logo na estação do metrô”, disse o gestor. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Metrópole.

O modal, que promete revolucionar o transporte do Subúrbio Ferroviário da capital baiana, ligado o local ao centro e a orla, foi orçado em mais de R$ 5 bilhões, e teve as obras autorizadas em junho de 2024.

O novo transporte vai substituir o antigo trem do subúrbio. O primeiro trecho, liga a Calçada até a Ilha de São João, e terá 16,7 km. A expectativa é que este lote seja entregue até o primeiro semestre de 2026.

Conheça os trechos do VLT de Salvador

Trecho 1: da Ilha de São João à Estação Calçada , com 19 paradas, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador;

da , com 19 paradas, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador; Extensão I: da Calçada ao Comércio

da Trecho 2: de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2, com 8 paradas;

de (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2, com 8 paradas; Trecho 3: de Águas Claras a Piatã (10,5 km), com integração ao metrô no Bairro da Paz, a cargo do Consórcio Bahia Atlântico, com 9 paradas.

Aquisição dos trens do estado de Mato Grosso

Os 40 trens adquiridos do estado de Mato Grosso já foram transportados para a fábrica da CAF, localizada em Hortolândia, em São Paulo, onde passarão por um processo de restabelecimento técnico e operacional, para posteriormente serem enviados a Salvador (BA), no segundo semestre deste ano.

Como será financiado o VLT de Salvador?

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, a obra será financiada com cerca de R$ 100 milhões de recursos economizados da execução do Tramo III do metrô, que integra a Linha 1 entre as Estações Pirajá e Águas Claras.

“Esse recurso veio de um saldo do contrato do tramo 3 do metrô, Pirajá/Águas Claras, que foi uma obra pública feita pela CTB, e ali foi possível uma economia de contrato. Foi feito o pedido de autorização dado pela Caixa para transferir do metrô para o VLT”, disse Florence.

