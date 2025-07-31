CCR no VLT de Salvador? Veja o que diz a empresa

CCR ainda não sabe se administrará o VLT - Foto: Reprodução | GOVBA

Modal que vai alterar a mobilidade urbana de Salvador, o VLT do Subúrbio ainda não possui uma empresa certa para assumir sua administração. Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor comercial da Motiva, antiga CCR Metrô, João Pita, comentou sobre a possibilidade.

Segundo Pita, a Motiva ainda não estudou o cenário. Para a concessionária, que hoje administra o VLT do Rio de Janeiro e o sistema de metrô de Salvador, qualquer decisão deve ser tomada após uma análise apurada da empresa.

"A Motiva, enquanto grande empresa de mobilidade, avalia alternativas que acelerem o crescimento da nossa plataforma, mas nosso foco é a geração de valor. Os projetos são vistos atendendo as oportunidades. Seremos seletivos e queremos buscar o crescimento com responsabilidade. O VLT vai ser analisado por essa lupa", explicou.

VLT de Salvador

Com previsão de entrega do primeiro trecho para 2026, o Veículo Leve sob Trilho (VLT) terá 41 paradas, operando entre Ilha de São João e o bairro do Comércio. Ao todo, a obra custará R$ 3,6 bilhões.

O projeto inicial seria gerido pelo consórcio Skyrail, que também seria resposável pela administração do modal. O governo do Estado, entretanto, optou por romper o contrato com a concessionária chinesa no último ano.