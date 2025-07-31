Geraldo Alckmin vai ao Mais Você e critica tarifaço de Trump; veja

Geraldo Alckmin durante participação no Mais Você - Foto: Cadu Gomes | VPR

Escalado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para liderar as negociações sobre a tarifa de até 50% imposta aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) voltou a criticar a postura da Casa Branca, durante participação no programa Mais Você, nesta quinta-feira, 31.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, afirmou que cerca de 35,9% das exportações brasileiras foram atingidas com a medida do governo americano. O vice-presidente ainda frisou que a queda de braço é negativa para os dois países envolvidos.

“É um perde-perde. Nos atrapalha em mercado, emprego e crescimento, e encarece os produtos americanos”, destacou Geraldo Alckmin.

Lula disposto a conversar

Alckmin reforçou o desejo do presidente Lula de abrir um diálogo com a Casa Branca, mas pontuou que o governo dos Estados Unidos precisa estar disposto a conversar. “Não damos como assunto encerrado. Negociação mais forte começa agora. Segundo, vamos buscar alternativas de mercado. E terceiro, apoiar setores”, afirmou o vice-presidente.

Produtos fora do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira, 30, o decreto que oficializa a sobretaxa de até 50% dos produtos brasileiros exportados ao país. Apesar do avanço, a Casa Branca deixou uma lista de 694 materiais de fora.

Veja a lista:

Castanha-do-Brasil

Artigos de aeronaves civis não militares

Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno

Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica

Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos

Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose

Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção

Prata e ouro, na forma de lingote ou dore

Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço

Fertilizantes minerais e químicos variados

Prata e ouro (lingote ou dore)

Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado

Sucos de laranja congelados e não congelados

Veja produtos que estão no tarifaço