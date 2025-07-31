Menu
POLÍTICA

Geraldo Alckmin vai ao Mais Você e critica tarifaço de Trump; veja

Vice-presidente é escalado para liderar impasse com os Estados Unidos

Por Cássio Moreira

31/07/2025 - 13:50 h
Geraldo Alckmin durante participação no Mais Você
Geraldo Alckmin durante participação no Mais Você -

Escalado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para liderar as negociações sobre a tarifa de até 50% imposta aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) voltou a criticar a postura da Casa Branca, durante participação no programa Mais Você, nesta quinta-feira, 31.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, afirmou que cerca de 35,9% das exportações brasileiras foram atingidas com a medida do governo americano. O vice-presidente ainda frisou que a queda de braço é negativa para os dois países envolvidos.

“É um perde-perde. Nos atrapalha em mercado, emprego e crescimento, e encarece os produtos americanos”, destacou Geraldo Alckmin.

Lula disposto a conversar

Alckmin reforçou o desejo do presidente Lula de abrir um diálogo com a Casa Branca, mas pontuou que o governo dos Estados Unidos precisa estar disposto a conversar. “Não damos como assunto encerrado. Negociação mais forte começa agora. Segundo, vamos buscar alternativas de mercado. E terceiro, apoiar setores”, afirmou o vice-presidente.

Produtos fora do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira, 30, o decreto que oficializa a sobretaxa de até 50% dos produtos brasileiros exportados ao país. Apesar do avanço, a Casa Branca deixou uma lista de 694 materiais de fora.

Veja a lista:

  • Castanha-do-Brasil
  • Artigos de aeronaves civis não militares
  • Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno
  • Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica
  • Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos
  • Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose
  • Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção
  • Prata e ouro, na forma de lingote ou dore
  • Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço
  • Fertilizantes minerais e químicos variados
  • Prata e ouro (lingote ou dore)
  • Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado
  • Sucos de laranja congelados e não congelados

Veja produtos que estão no tarifaço

  • Laranja;
  • Petróleo;
  • Metal;
  • Café;
  • Ferro;
  • Soja;
  • Celulose

