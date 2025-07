Estações do metrô de Salvador podem mudar de nome; entenda

Metrô de Salvador pode ceder estações para naming rights - Foto: Camila Souza | GOVBA

As estações de metrô de Salvador podem ser rebatizadas em breve. A Motiva, antiga CCR Metrô, que administra o transporte na capital baiana, abriu negociações para ceder o 'naming rights', como é chamado o acordo de 'aluguel' da nomenclatura de determinado local, de alguns pontos.

A ideia, que já começou a sair do papel em São Paulo, deve ser aproveitada em Salvador, assim como no VLT do Rio de Janeiro. O diretor comercial da Motiva (CCR), João Pita, já confirmou a intenção, em entrevista para o Valor Econômico.

“Subimos número de estações e o valor financeiro de contratos também. Já estamos trabalhando para levar o conceito para o metrô da Bahia e, no médio prazo, ao VLT do Rio”, explicou.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Motiva para saber detalhes da negociação, quais as estações de metrô que poderão ser concedidas, e quais as marcas interessadas na aquisição do naming rights.

Estações rebatizadas em São Paulo

Algumas estações de metrô de São Paulo já adotaram a prática. A Linha 1 Azul (Saúde), por exemplo, agora é Ultrafarma. Já a Linha 3 Vermelha (Carrão) tem sido chamada de Assai Atacadista, com outro trecho recebendo a nomenclatura de Lojas Besni. A estação Morumbi (Linha 9 Esmeralda) foi rebatizada com o naming rights Claro.

Alinhamento

A Motiva (ex-CCR Metrô) pontua que as mudanças acontecerão em alinhamento com o governo do Estado.

"A CCR Metrô Bahia destaca que as mudanças nos nomes das estações ocorrerão mediante alinhamento com o Poder Concedente do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) do Governo do Estado da Bahia. Essa integração garante que todas as etapas estejam alinhadas entre as partes envolvidas, buscando sempre os melhores resultados para a operação, para os clientes e para a valorização do Metrô Bahia, fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP)", diz em nota.



O que é naming rights?

Naming rights é o termo usado para acordo comercial que prevê a concessão de nomenclaturas de locais ou equipamentos. Em Salvador, a Arena Fonte Nova, construída por meio de uma parceria-público-privada (PPP), foi cedida para a Casa de Apostas por um período de quatro anos, passando a se chamar Casa de Apostas Arena Fonte Nova.