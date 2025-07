Oportunidade! Com imóveis na Bahia, leilão oferece lances a partir de R$ 58 mil

Apartamento em Pitangueiras - Lauro de Freitas/BA - Foto: Divulgação

Se você está em busca de imóveis com desconto, fique atento: o Santander, em parceria com a Biasi Leilões, realiza nesta terça-feira, 22, a partir das 11h, um leilão com 204 imóveis disponíveis para arremate. O catálogo inclui salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos localizados em diversas regiões do país.

Os imóveis estão distribuídos nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Interessados devem realizar o cadastro gratuito na Biasi Leilões neste link.

Entre os destaques, o imóvel com o menor valor de entrada é um apartamento de 41 m² no bairro Jardim Atlântico, em Olinda (PE), com lance inicial de R$ 52,2 mil. Já o mais caro é uma casa de 549 m² no Condomínio Araucária, localizado no Jardim França, bairro nobre da zona norte de São Paulo, com lance inicial de R$ 1,65 milhão.

Imóveis na Bahia

Na Bahia, o leilão do Santander oferece 11 imóveis, distribuídos pelas cidades de Salvador, Ipirá, Irecê, Itabuna, Lauro de Freitas, Livramento de Nossa Senhora, Mata de São João, Paulo Afonso e Ribeira do Pombal.

Em Salvador são disponibilizados dois imóveis, um apartamento na ACM, com lance inicial de R$ 58,4 mil, e outro apartamento no Parque Bela Vista, com lance inicial de R$ 190 mil.

Em Lauro de Freitas, há ainda um apartamento em Pitangueiras, já com lance inicial de R$ 300 mil.

Condições facilitadas de pagamento

Todos os imóveis oferecidos no leilão estarão livres de débitos de IPTU e condomínio até a data do leilão, quitados diretamente pelo Santander.



Os compradores podem optar pelo pagamento à vista ou, no caso de imóveis residenciais e comerciais com valor acima de R$ 90 mil, financiar a compra em até 420 meses. O financiamento exige entrada mínima de 20% do valor do imóvel.