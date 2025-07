Remédios sem registro e “xarope milagroso” são proibidos pela Anvisa

Medida visa proteger os consumidores contra riscos à saúde - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Cinco produtos irregulares foram retirados do mercado nacional por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão foi publicada na última sexta-feira, 18, no Diário Oficial da União e inclui a proibição de fabricação, comercialização, distribuição, propaganda, importação e uso dos itens.

Entre os produtos suspensos está o chamado Xarope da Vovó (também vendido como Xarope da Vovó Isabel), que vinha sendo ofertado com diferentes embalagens e alegações de eficácia, como a promessa de limpar “os pulmões de fumantes”. De acordo com a Anvisa, além de não possuir registro, notificação ou cadastro, o fabricante do xarope é desconhecido.

Três suplementos do Grupo Nutra Nutri Ltda. também foram proibidos: Colágeno + Vitamina C, L-Treonato de Magnésio e Espinheira Santa. Segundo o órgão, a empresa não possui autorização para fabricar medicamentos, o que fere as normas da vigilância sanitária. Os produtos vinham sendo anunciados e vendidos de forma irregular.

Outro item incluído na lista de suspensões é o Curcumyn Long (extrato de cúrcuma longa 95%), da empresa Akron Pharma Ltda. Uma perícia identificou que o suplemento não segue as exigências legais quanto ao processo de fabricação, o que motivou a ação da Anvisa.

A medida visa proteger os consumidores contra riscos à saúde decorrentes do uso de produtos sem controle de qualidade e sem a devida autorização para circulação no país.