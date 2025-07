Líderes do BDM da Bahia são capturados em São Paulo durante operação

Presos na Bahia foram apresentados na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação policial articulada entre Bahia e São Paulo resultou na prisão de importantes líderes e integrantes do Bonde do Maluco (BDM), grupo criminoso envolvido em tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas na Região Metropolitana de Salvador. A ação fez parte da continuidade das investigações iniciadas em 2020, com a Operação Franciscano, e agora avança com a fase denominada Ciclo Completo.

Entre os detidos estão Janderson Lima de Santana, o “Tio Pinga”, líder do grupo, preso em Osasco (SP) e condenado a 18 anos de prisão, e Antônio Dias de Jesus, o “Colorido”, também líder e fornecedor de entorpecentes, cumprindo pena de 19 anos e 4 meses. Osasco, que integra a região metropolitana paulista, funciona como base estratégica para a facção, pois é uma área tradicionalmente dominada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), aliado do BDM.

Além dos chefes, a polícia capturou outros membros que desempenhavam funções essenciais na estrutura do crime, como os “joqueis”, responsáveis pela venda direta das drogas, além de olheiros, motoristas e integrantes dos “bondes”, que organizavam operações violentas e gerenciavam a logística do tráfico.

Prisões ocorreram em diversos pontos, incluindo bairros de Salvador como Sete de Abril e Periperi, e no município de São Francisco do Conde, na Bahia, além da cidade paulista. Cinco mandados foram cumpridos dentro de unidades prisionais, reforçando o monitoramento de integrantes já detidos.

Prisões também ocorreram em diversos pontos, incluindo bairros de Salvador | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Com penas variando entre 11 e quase 20 anos de reclusão, os condenados agora aguardam decisão judicial enquanto cinco foragidos seguem sendo procurados pela polícia, todos com sentenças de 11 anos.

A operação foi executada por equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Polícia Militar de São Paulo na prisão em Osasco.

Os presos na Bahia foram apresentados na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanecem à disposição da Justiça.