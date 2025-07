Feminicídio: jovem é morta a facadas em Feira de Santana

Corpo da jovem foi encontrado com sinais de perfuração na região da jugular, segundo a Polícia Civil - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Uma jovem de 24 anos foi assassinada no interior da residência onde morava, na Rua Mandaí, no bairro Rocinha, em Feira de Santana. O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira, 21, e foi tipificado como feminicídio, segundo informações do portal Acorda Cidade.

De acordo com à polícia, o suspeito é o companheiro dela, que teria fugido após o crime.

Já informações preliminares apontam que a vítima mantinha um relacionamento há cerca de 9 anos com o suspeito e que recentemente, ela decidiu romper a relação, em razão pela qual ele não aceitou a separação, e acabou ceifar a vida da jovem.

Crime

Segundo a Polícia Civil, o corpo a jovem foi encontrado sobre a cama apresentando uma profunda perfuração no pescoço, na região da jugular. Ainda de acordo com a polícia, a perícia recolheu a faca tipo peixeira usada no crime e uma embalagem contendo substância semelhante a “chumbinho”.

As informações preliminares apontam também que após cometer o crime, o companheiro dela provavelmente teria tentado suicídio ao ingerir chumbinho, porém essa informação não foi confirmada.