Envolvidos em furto de prédio incendiado no Comércio são detidos

A ação foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal - Foto: GCM

Dois suspeitos de furto qualificado foram detidos na noite deste domingo, 20, em um dos prédios atingidos por um incêndio na Rua Conselheiro Dantas, no bairro do Comércio, em Salvador. A ação foi realizada por agentes do Grupamento Especial de Motociclistas (GEM) da Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante patrulhamento preventivo na região, os agentes foram alertados sobre um novo foco de incêndio em um imóvel abandonado. Ao chegarem ao local, encontraram dois indivíduos em situação de rua nas imediações do prédio em chamas.

Na abordagem, os agentes identificaram que os homens haviam furtado uma quantidade significativa de cabos elétricos e o medidor de energia do imóvel afetado. Na revista pessoal de um dos suspeitos, foi encontrada uma faca, que ele alegou portar para defesa pessoal. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

| Foto: GCM

Os dois indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes no Vale dos Barris para a lavratura dos procedimentos legais cabíveis.