Jet-ski Lamborghini vira sensação em Salvador e surpreende

Estreia da novidade aconteceu no sábado, 19 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Os carros são como lanchas, as motos são como jet-ski", o famoso bordão da campanha de segurança do mar, se tornou realidade nas águas da praia da Ribeira, em Salvador. Uma cena inusitada, que parecia ter saído das telas de cinema, chamou a atenção dos banhistas que curtiam o local neste fim de semana.

Isso porque um carro esportivo foi transformado em um jet-ski de luxo e desfilou pela orla da Beira-Mar, como é conhecida a localidade, e viralizou nas redes sociais.

A fama do jet-ski “Lamborghini” ganhou tamanha dimensão, que o veículo foi parado para inspeção pela Marinha do Brasil em alto mar. No Instagram, um usuário identificado como DJ Fabão escreveu:

“A Transalvador do Mar veio verificar se tá tudo ok. Até a Marinha sem entender nada”, disse, seguido de risos.

Saiba como dar um passeio no jet-ski Lamborghini

O veículo está disponível para passeio apenas na região da Cidade Baixa, em Salvador, e comporta quatro passageiros, sendo um funcionário da empresa, por questão de segurança.

“Cobramos R$ 150 por pessoa, 15 minutos, vai até o Humaitá e volta, uma experiência maravilhosa”, diz a empresa, nos stories do Instagram.