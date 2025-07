Homem encontrado esfaqueado em ônibus tem passagens na polícia

Homem entrou na Avenida ACM já ferido - Foto: Reprodução Redes Sociais

Até a manhã deste domingo, 20, a Polícia Civil ainda não tinha informações sobre o caso de um homem encontrado esfaqueado dentro de um ônibus da empresa Integra Salvador, na tarde do sábado, 19. Os passageiros perceberam que o rapaz estava ferido e sangrando, quando o veículo transitava pela Avenida Paralela.

Informações preliminares apontam que Jesiel Filipe Uchoa Severino entrou no transporte coletivo, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), dirigiu-se a um dos assentos e sentou-se sozinho ao lado de uma janela.

Diante da situação, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de São Marcos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo informações no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/ BA), Jesiel tem passagem pela 9ª Delegacia da Boca do Rio por furto e crimes contra o patrimônio. Ele é suspeito de ter realizado furtos no Saint Tropez Residence, no Costa Azul. Ainda há informações de passagem dele na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde ele foi detido em flagrante por roubo. Existem dois processos contra ele no TJ/BA.

A reportagem entrou em contato a Polícia Civil para saber se havia detalhes sobre o fato, mas, segundo a assessoria de comunicação do órgão, não há nenhum registro, até o momento. A Polícia Militar também foi procurada por meio do Departamento de Comunicação Social (DCS), no entanto, até a publicação dessa matéria, não havia dado retorno.