Golfinho é encontrado ferido em praia de Salvador

O animal apresentava ferimentos - Foto: Fernando Valverde/Ag. A TARDE

Um golfinho ferido foi encontrado na tarde deste domingo, 20, na praia da Pituba, em Salvador. O animal apresentava ferimentos e foi socorrido por equipes do Instituto Mamíferos Aquáticos, que chegaram ao local depois do chamado de banhistas.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, técnicos da instituição realizaram os primeiros atendimentos ainda na areia, incluindo a aplicação de injeção no animal.

| Foto: Fernando Valverde/Ag. A TARDE

A reportagem tentou contato com o Instituto Mamíferos Aquaticos e com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para obter mais detalhes sobre o estado de saúde do animal.

O Instituto Mamiferos Aquáticos confirmou à reportagem que fez o resgate do animal que encalhou na praia da Pituba. O órgão ainda informou que o golfinho está em reabilitação. "Ele apresenta bastantes ferimentos e uma lesão importante de mandíbula", comentou a empresa.



Baleia encontrada morta

| Foto: Reprodução

Uma baleia foi encontrada morta na Praia das Amendoeiras, em Ponta dos Castelhanos, na Ilha de Boipeba, litoral do baixo sul da Bahia. Segundo a prefeitura de Cairu, o animal já chegou à praia sem vida e apresentava sinais avançados de decomposição.



O Projeto Baleia Jubarte e o Inema foram acionados para orientar os procedimentos e coletar informações sobre a espécie. O caso foi registrado na manhã da última quinta-feira, 17.