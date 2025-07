Suspeitos de tentativa de assalto a ônibus em São Caetano são presos

Homens integram grupo investigado por pelo menos 14 roubos a coletivos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia prendeu dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de assalto a um ônibus no bairro de São Caetano, em Salvador, na última quinta-feira, 17. O crime ocorreu na região da Ladeira do Cacau e terminou com a morte de um dos assaltantes, baleado por um passageiro que reagiu à ação.



De acordo com a polícia, os suspeitos fazem parte de um grupo responsável por pelo menos 14 roubos a coletivos registrados nos últimos dois meses em diversos bairros da capital, como Plataforma, Periperi, Pirajá e São Caetano, além de municípios da Região Metropolitana, como Abrantes e Lauro de Freitas. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC).

Um dos presos é o motociclista que teria levado os assaltantes ao local do crime e foi detido em flagrante. O outro é o dono de uma assistência técnica, acusado de desbloquear e revender celulares roubados.



| Foto: Reprodução: Ascom PCBA

Na ação, a polícia apreendeu uma motocicleta usada nos assaltos e um celular com restrição de roubo em posse do motociclista. Já na assistência técnica, foram encontrados dezenas de aparelhos sem comprovação de origem e ao menos dois com queixa de roubo.

As investigações continuam para localizar os demais membros do grupo criminoso. Os dois detidos foram autuados por tentativa de roubo e receptação, e seguem à disposição da Justiça.