Vídeo: Estudante é agredida e ameaçada de morte por estar sem sutiã

Menina foi levou socos no rosto e foi arrastada pelos cabelos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um caso absurdo de agressão contra uma estudante, de 18 anos, foi registrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, em Curitiba, no Paraná, na última quarta-feira, 17. O advogado da jovem, Eduardo Holdorf, contou que ela estava no Largo da Ordem, na região central da cidade, quando foi surpreendida por uma mulher que estava revoltada pelo fato dela estar usando uma blusa sem sutiã.

Além de agredir a estudante fisicamente, a mulher ainda a ameaçou de morte. O vídeo com as agressões veio a público no sábado, 19. A jovem relatou que, no dia do fato, seguia para o Alto São Francisco para tomar café, quando cruzou com a mulher no caminho. Neste momento, a agressora passou a ofendê-la e agredi-la. A vítima faz cursinho na região.

Muito assustada, a estudante conseguiu se desvencilhar da mulher e atravessou a rua. No entanto, foi seguida até o estabelecimento, onde levou um soco no rosto e foi arrastada pelos cabelos.

“Essa agressora estava no outro lado da rua, então a jovem decidiu entrar numa galeria, tocou a campainha, o funcionário atendeu, só que ele achou ali no momento que era uma familiar da jovem. Foi quando começaram novamente as agressões e todo momento ela dizia que iria matá-la, que ela iria morrer ali mesmo”, contou o advogado Eduardo Holdorf, ao site Banda B.



Mulher seguiu a adolescente até uma galeria, onde continuou o ataque | Foto: Reprodução Redes Sociais

“Essa criminosa utilizou-se do argumento da jovem não estar usando o sutiã para iniciar as agressões, ameaças, dizendo que ela era uma sem-vergonha por não usar essa roupa íntima, também dizendo que iria matá-la com a ajuda do marido, e já desferiu o primeiro soco na face da jovem”, disse o defensor.



A Polícia Militar foi acionada para atender o fato, mas a mulher já havia fugido. A estudante esteve em uma delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registado como agressão.

“A todo momento essa criminosa diz que iria matá-la com a ajuda do marido. Estava arrastando ela para esse fim, só que alguém gritou e ela se evadiu com medo de ser presa. Então a defesa entende que no mínimo ali existiu uma tentativa de homicídio, podendo até se enquadrar na tentativa de feminicídio porque ela menosprezou, sim, a qualidade de mulher pelo item do sutiã”, concluiu Holdorf.

A jovem vai passar por exames de corpo de delito. A polícia ainda não conseguiu identificar a suspeita.