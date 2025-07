Corpo de adolescente é encontrado esquartejado e com sinal de facção

Nicolly Fernanda Pogere - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O corpo da adolescente Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, foi encontrado em uma lagoa em Hortolândia (SP) com sinais de violência extrema. Após o resgaste, foi visto que, nas costas da vítima, que estava sem os braços e as pernas, havia iniciais referentes à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além disso, também foi constatado que Nicolly sofreu trauma cranioencefálico e teve o corpo cruelmente esfaqueado, principalmente na região da barriga.

O delegado responsável pelas investigações do caso, José Regino, suspeita que o sinal da quadrilha no corpo da jovem tenha sido uma tentativa de despistar a real autoria e motivação por trás do homicídio. O caso é tratado como crime passional - provocado por fortes emoções, como ciúmes ou rejeição ao término.

Suspeitos investigados

De acordo com o G1, os principais suspeitos das autoridades são o namorado de Nicolly, um jovem de 17 anos, e uma outra garota de 14 anos, ambos não tiveram as identidades reveladas e não foram encontrados.

Na casa do rapaz, a polícia encontrou sangue espalhado pelos cômodos, reforçando a suspeita. Além disso, o pai do menino de 17 anos reconheceu as lonas usadas para enrolar o corpo de Nicolly, segundo a GM. A Polícia Civil segue apurando informações para identificar possíveis outros envolvidos.

Após ser esquartejada, Nicolly teve os restos mortais enrolados em dois lençóis e jogados em um lago com pedras, para afundar. A Guarda Municipal contou com a ajuda de cães farejadores para encontrá-la, após três horas e meia de busca, no bairro Jardim Amanda I.

O corpo da vítima foi velado em um Cemitério Municipal de Mococa, que fica na Praça Princesa Isabel, 178, neste domingo, 20, às 8h30.