Influenciador digital que sorteia carros de luxo na internet é preso

Gabriel é bastante conhecido na internet por fazer manobras com moto e sortear veículos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Investigadores da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro de Organizações Criminosas (Draco), do Rio Grande do Sul, que da Polícia Civil do Ceará prenderam o influenciador digital Gabriel Magalhães dos Santos, durante a Operação Vincitore. Grau Biell, como é mais conhecido nas redes sociais, foi detido na quinta-feira, 17, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, suspeito de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Ele estava com mandado de prisão temporária em aberto e foi detido ao se apresentar na Delegacia de Juazeiro do Norte acompanhado de um advogado. Inicialmente, ele deve ficar detido por cinco dias.

Policiais apreenderam 18 veículos | Foto: Reprodução Redes Sociais

A defesa Grau Biell ressaltou que ele não foi preso em flagrante, nem tentou resistir à ordem judicial. O advogado já apresentou um pedido de habeas corpus à Justiça, para que o influencer responda às investigações em liberdade.

Nas redes sociais, onde ele acumula mais de 70 ml seguidores, Gabriel costumava compartilhar vídeos fazendo manobras de moto, conhecidas como "grau". Além disso, realizava sorteios de veículos, em que a pessoa podia concorrer pagando apenas alguns centavos. Entre os automóveis sorteados por ele, está uma BMW 320i, que, segundo a tabela Fipe, chega a custar mais de R$ 300 mil.

Além de Gabriel, os empresários Matheus Amorim Vasques, de 27 anos, e Isaac Tavares Araruna, 35, também foram presos durante a operação. Os mandos de prisão contra eles foram cumpridos na quarta-feira, 16, em Juazeiro do Norte.

A Operação Vincitore também foi deflagrada em Lajedo (PE), Brasília (DF), Campinas (SP), Praia Grande (SP) e Porto Alegre (RS). Nos cumprimentos dos mandados de buscas e apreensão no Ceará, foram apreendidos 18 veículos.