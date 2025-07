Adolescentes são apreendidos após agredir e expulsar avó de casa

Adolescentes foram apreendidos na casa da idosa - Foto: Reprodução PC Maranhão

Dois adolescentes foram apreendidos acusados de maltratar e expulsar a avó da própria casa. Os crimes de maus-tratos físicos e psicológicos aconteciam no município de Bom Jardim, a cerca de 276 km de São Luís, no Maranhão. A decisão de apreender os menores infratores atendeu a um pedido do Ministério Público, diante da gravidade dos crimes cometidos contra a idosa.

Durante as investigações, foram apurados que a senhora sofria tortura emocional e agressões físicas desde 2020. Há cinco, desde que foi expulsa da casa onde morava, ela vivia de favores na residência de terceiros. Além disso, ela não tinha acesso a documentos, roupas ou medicamentos, e encontrava-se em situação de vulnerabilidade.

Para resguardar a idosa, a Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência e autorizou uma busca e apreensão na residência dela, onde os adolescentes estavam morando.

A operação foi realizada na última quarta-feira, 16. Durante a ação, além de apreender os netos da senhora, a Polícia Civil descobriu que o imóvel também estava sendo utilizado como ponto de receptação de produtos roubados. Um dos adolescentes também é suspeito de invadir uma escola pública do município e ameaçar alguns professores com um facão.