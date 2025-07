Homem alega vingança após cozinhar e triturar corpo de amigo

O assassinato teria ocorrido entre os dias 12 e 13 de julho - Foto: Reproduução

Bruno Guimarães da Cunha Chagas, preso na última quarta-feira, 17, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, confessou ter matado, esquartejado e cozinhado partes do corpo de Thiago Lourenço, com quem dividia uma casa no Morro de São Carlos, no Estácio, região central da capital fluminense, por vingança.

Segundo relato do próprio autor à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o crime teria sido motivado por vingança. Bruno afirma ter sido sedado e estuprado por Thiago em duas ocasiões, uma há cerca de oito meses e outra há aproximadamente três meses. De acordo com informações do Portal Procurados.org, os abusos teriam ocorrido após ele consumir lanches oferecidos pela vítima e, em seguida, adormecer.

O assassinato teria ocorrido entre os dias 12 e 13 de julho, durante o fim de semana. Após matar o colega, Bruno o esquartejou, cozinhou partes do corpo, bateu outras no liquidificador e armazenou parte dos restos mortais no freezer. A polícia também apurou que ele chegou a descartar fragmentos do corpo no vaso sanitário da casa.

O local foi periciado e os restos mortais da vítima foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Bruno foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes sobre o crime.