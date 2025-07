Homem mata colega, esquarteja e bate partes do corpo no liquidificador

Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um crime bárbaro chocou os moradores do Morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 16, policiais civis prenderam em flagrante Bruno Guimarães da Cunha Chagas, acusado de matar, esquartejar e esconder o corpo do colega Thiago Lourenço Morgado dentro da geladeira da residência onde os dois moravam juntos.

Segundo a investigação conduzida por agentes da 6ª DP (Cidade Nova) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o crime aconteceu no último domingo, 13, após uma briga entre os dois homens, que também eram colegas de trabalho em uma padaria.

Desconfiados do sumiço repentino de Thiago, colegas acionaram familiares, o que levou à descoberta do crime. Quando confrontado, Bruno confessou não apenas o homicídio, mas também detalhou as tentativas de se livrar do corpo: ele afirmou ter cozinhado partes dos restos mortais e batido no liquidificador, com a intenção de descartar tudo pelo vaso sanitário e, assim, dificultar a descoberta do assassinato.

O local foi periciadoe os restos mortais da vítima foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Bruno foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes sobre o que motivou o crime e se houve participação de terceiros.