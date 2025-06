Violência contra idosos cresce na Bahia e liga alerta sobre cuidadores

Bahia tem aumento no número de violência contra idosos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE - 19/03/2025

A violência contra idosos na Bahia continua a crescer de forma alarmante, revelando uma realidade cruel e muitas vezes invisível: nesses quase cinco meses de 2025 o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) já registrou 3.221 casos de violência contra idosos no estado - no ano de 2024 foram registradas 8.346 denúncias.

O mais recente, na cidade de Barreiras (oeste baiano), uma idosa de 78 anos acamada e com dificuldades de comunicação, foi brutalmente agredida pela própria cuidadora. A agressora foi presa no último domingo e especialistas alertam sobre a atenção que as famílias devem ter ao escolher os profissionais que colocam em suas casas.

Para a técnica de enfermagem e cuidadora de idosos, Irá Souza dos Santos, seguir com essa profissão é exige que a pessoa seja “um depósito de amor, carinho, cuidado, e respeito pelo idoso e pela história dele”. É entender, explica ela, o que o idoso precisa e o que o profissional do cuidar tem de melhor para oferecer. “Todas as vezes que vejo situações como essa da idosa de Barreiras, fico com um sentimento de dor e angústia, pois é difícil aceitar uma atitude como essa direcionada a alguém tão indefeso”, lamenta a cuidadora, apontando a importância de se atenção aos antecedentes e histórico do profissional.

“É importante também não esquecer que a vigilância é necessária, assim como uma rotina de visitas inesperadas na casa onde o idoso está. Os sinais físicos e comportamentais do idoso também precisam de atenção, pois mesmo que ele não consiga verbalizar algo que tenha acontecido, os olhares, expressões de tristeza, maiores agitações e falta de apetite, por exemplo, podem indicar que algo não vai bem. É preciso conviver com esse idoso, isso é muito importante, assim como as câmeras de segurança também ajudam muito”, aconselha Irá Souza dos Santos. E foram justo os sinais físicos em Lidia Linhares, a idosa agredida por cuidador em Barreiras, que alertaram.

A família ficou desconfiada das marcas roxas no corpo da vítima e instalou câmeras na residência, flagrando cenas perturbadoras: gritos, empurrões e até mesmo a cuidadora apertando o pescoço da idosa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para esclarecer o caso após a família registrar um boletim de ocorrência na última quinta-feira. Familiares da vítima e a suspeita - que tem 56 anos e não teve a identidade divulgada - foram ouvidos e a prisão preventiva foi autorizada. No último domingo , policiais da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti/Oeste) cumpriram o mandado e prenderam a cuidadora.

Agressões são muitas

“Situações como a dessa idosa, infelizmente, estão presentes em nosso dia a dia”, lamenta a assistente social e especialista em gerontologia Marlene Mendes Pereira Andrade, a proprietária e gestora da Humaniza24HS Agência de Cuidadores (@humaniza24hs). “No começo de maio, por exemplo, um cliente atual entrou em contato comigo e fui fazer uma visita como assistente social para conhecer a então cuidadora e o idoso. Quando a familiar saiu, a cuidadora começou a reclamar, dizendo que o idoso era insuportável, que ele não dormia e ficava batendo no braço dela. A vontade dela? ‘Dar um pau na cara dele’, ela me disse e eu fiquei horrorizada”, conta Marlene Mendes.

E esse não foi um caso isolado. O número de famílias e clientes que chegam na agência com um histórico de experiências ruins com cuidadores anteriores é recorrente e crescente. “Nem um mínimo comportamento negativo por parte de nossas cuidadoras é aceitável. (...) É saber que aqueles idosos já foram jovens, empoderados e independentes, e hoje se veem do outro lado, dependentes e precisando dos mais variados cuidados”, explica a gestora.

Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), Luciana Calasans aponta ainda o quanto a demanda por cuidadores de idosos tem crescido à medida que a população brasileira envelhece cada vez mais. Isso aumenta a presença desses profissionais nos lares e deve redobrar a atenção das famílias. “Hoje existem muitas agências de cuidadores, então o ideal é que as pessoas busquem saber as qualificações e histórico dessas agências, quanto do profissional que vai cuidar de seu familiar. O CMPI tem se aproximado cada vez mais das instituições que acolhem esses idosos para orientar seus profissionais e realizar cursos de capacitação que complementam a formação que eles já têm”, explica Luciana Calasans.

Nos dias 6 e 7 de junho o CMPI irá realizar a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no Instituto Federal da Bahia (IFBA), para discutir políticas públicas e outras demandas dos idosos, reunindo instituições, profissionais do cuidar, idosos e seus familiares.