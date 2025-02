Estudante "surta" e tenta raspar cabelo de aluna em Campus da UFBA

Universidade Federal da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Na manhã desta quinta-feira, 23, um caso de violência envolvendo dois estudantes foi registrado em um dos campos da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Um aluno do curso de Medicina Veterinária, identificado como Lucas, atacou uma colega com uma máquina de barbear na tentativa de raspar o cabelo dela. A estudante reagiu utilizando spray de pimenta para se defender.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento após o ataque, em que a jovem aparece com parte do cabelo raspado, enquanto Lucas relata aos seguranças que também foi agredido.

O caso gerou diferentes versões entre estudantes da universidade. Alguns afirmam que Lucas, o autor da agressão inicial, já apresentava comportamentos violentos, tanto com colegas quanto com professores. Segundo relatos, ele perseguia o grupo da estudante agredida, que estaria entre seus principais alvos.

Por outro lado, outros alunos alegam que Lucas teria surtado após ser alvo de episódios recorrentes de bullying e violência psicológica. De acordo com uma aluna, que conversou com o Portal A TARDE mas não quis ser identificada, a jovem atacada e outras colegas faziam provocações constantes, incluindo jogar bolas de papel no estudante, o que teria culminado no ataque. Além disso, Lucas não teria aula no dia, mas estava no local esperando a estudante com a máquina de barbear em mãos, demonstrando premeditação.

Além dos relatos sobre o comportamento de Lucas, prints de publicações feitas por ele em suas redes sociais antes do ataque reforçam a gravidade da situação. Em uma das postagens, Lucas escreveu:

"Preparem-se porque estou de saco cheio, entupido de pensamentos suicidas por um monte de filha da puta. Hoje vai ser merda jogada no ventilador. Pra tudo tem limite."

Em outra publicação, ele desabafou:

"Sempre me ensinaram a me colocar no lugar dos outros, ser calmo, cortês, gentil. Mas as pessoas não são assim. Depois de ser feito de trapo por quem não merece, as coisas mudaram. O palhaço agora vai pra casa do caralho."

Lucas também relatava episódios de homofobia e bullying sofridos na universidade. Em uma mensagem, ele descreveu:

"Quisera eu estar enganado. Nem meio semestre e veio a primeira bomba: homofobia. Estavam brincando de jogar bolinhas de papel e três caíram em mim. Em vez de um pedido de desculpas ou uma reclamação formal ao professor, recebi altas risadas e deboche."

Confira a nota da polícia:

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) registrou uma denúncia de lesão corporal contra uma mulher de 20 anos, que ocorreu na Avenida Reitor Miguel Calmon, bairro Federação, na quarta-feira (22). De acordo com o relato da vítima, o autor do ato teria cortado parte de seu cabelo em frente à sala de aula, após uma série de desentendimentos que começaram meses antes. O conflito incluiu acusações mútuas, intimidações e publicações nas redes sociais. No momento do ocorrido, a vítima utilizou spray de pimenta contra o suspeito. Outras pessoas presentes no local também relataram sentir-se ameaçadas. Oitivas e diligências seguem para elucidar o ocorrido.