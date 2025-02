BYD anuncia construtora para fazer adequações das obras em Camaçari

Empresa será responsável por adequações necessárias das obras - Foto: Divulgação

A montadora chinesa BYD anunciou, nesta quinta-feira, 23, a empresa baiana Sepeng Engenharia para as adequações necessárias nas obras do complexo fabril da unidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O contrato foi iniciado no dia 17 deste mês, com validade de 30 dias. A Sepeng será responsável pelos ajustes das obras que haviam sido parcialmente embargadas. Quase 100 trabalhadores baianos estão envolvidos no processo, sendo a maioria residente em Camaçari.

Em nota à imprensa, a montadora pontuou que a Sepeng não será a substituta da Jinjiang; o tema tem sido discutido e a escolha será anunciada em breve. As principais funções da empresa contratrada incluem a implementação de medidas de proteção coletiva, instalação de áreas para descanso e sinalização da obra.

A Sepeng reúne duas empresas baianas: a SBE, com 30 anos de estrada, e a Pelir, com cerca de 40 anos de atuação no mercado.

"Estamos muito honrados que a Sepeng foi escolhida para realizar as adequações no canteiro de obras em Camaçari. Este contrato reflete a confiança em nossa expertise e no compromisso que temos há mais de 40 anos em oferecer soluções de engenharia que priorizam a segurança, o bem-estar dos colaboradores e o cumprimento rigoroso das normas", afirmou o diretor administrativo e comercial da Sepeng, Rodrigo Cerviño.