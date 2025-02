Caetano anuncia reabertura da UPA dos PHOCs na próxima semana

Reabertura da UPA acontecerá na próxima segunda-feira, 27 - Foto: Divulgação | Ascom

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), anunciou reabertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos PHOCs na próxima segunda-feira, 27. O local passou por intervenções emergenciais e recebeu novos equipamentos, após apresentar problemas estruturais.

A interdição ocorreu no dia 13 de janeiro, por conta de um alagamento por falta de drenagem. Caetano atribuiu o problema à construção de um campo de futebol ao lado.

“A gestão passada entregou a UPA na época da eleição, não fez as drenagens adequadas, não limpou os canais que estavam obstruídos no entorno da UPA. Além disso, fez a obra de um campo de futebol no fundo, não terminou nem fez a drenagem para impedir que, se chovesse, a lama fosse para dentro da UPA. A chuva veio e alagou”, explicou o gestor.

“Estamos limpando, estamos fazendo um trabalho de desinfecção de toda a UPA. Segunda-feira eu vou abrir a UPA da Nova Aliança. Já trouxemos equipamentos novos, estamos montando a equipe toda para que segunda-feira de manhã a gente abra de fato e coloque para funcionar essa unidade que vai atender todos os PHOCs. Essa é uma fase difícil, mas que temos que encarar”, apontou o prefeito petista.

Com a reabertura, a UPA estará novamente apta a oferecer atendimento médico. Luiz Caetano ainda destacou que a recuperação da unidade reforça seu compromisso em recuperar e modernizar as estruturas e priorizar a saúde da população.