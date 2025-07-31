Menu
ELEIÇÕES 2026

Se aproximando a Jerônimo, Zé Ronaldo deixa apoio ao governo em aberto

Prefeito de Feira de Santana tem sido procurado pelo governador e por ACM Neto

Por Redação

31/07/2025 - 13:11 h
José Ronaldo durante sabatina na eleição no estúdio do A TARDE Play
José Ronaldo durante sabatina na eleição no estúdio do A TARDE Play -

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), ainda não cravou apoio a nenhum candidato ao Governo da Bahia nas eleições de 2026. O mistério chama atenção e levanta suspeitas de uma turbulência na relação dele com o ex-prefeito de Salvador e virtual candidato a governador, ACM Neto (União Brasil).

Aliados históricos, a parceria está abalada desde a eleição de 2022, quando Ronaldo foi alijado da vice na chapa de Neto em nome da empresária Ana Coelho (Republicanos), fato que até hoje não foi superado pelo político veterano.

Tarifaço de Trump poupa produtos da Bahia, mas manga vira preocupação
Pau da Lima recebe investimento milionário em urbanização
AtlasIntel: aprovação do governo Lula atinge maior alta após tarifaço

Vale lembrar que em 2018 Ronaldo deixou a prefeitura e foi para o sacrifício encarando Rui Costa (PT) na disputa pelo Palácio de Ondina, após a desistência em cima da hora de Neto.

Paralelo a isso, o gestor mostra uma aproximação cada vez maior com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que não esconde o desejo de ter o apoio de Ronaldo para a sua reeleição.

A vontade é reforçada porque Feira de Santana é base eleitoral do petista, e vencer lá seria uma questão de honra. O apoio formal ou mesmo a neutralidade de José Ronaldo - cinco vezes prefeito da cidade - já seria um ganho para Jerônimo, e facilitaria sua missão de ganhar o jogo em seu território.

Em entrevista nesta quarta-feira, 30, o prefeito desconversou quando foi perguntado sobre quem vai apoiar no pleito do ano que vem. Ele afirma que sua escolha só virá a público em 2026.

“ACM Neto é um político que eu conheço há muitos anos e tem todo direito de ser candidato a governador novamente, mas a questão da sucessão estadual só trato a partir de janeiro. Eu e o próprio governador deixamos bem claro que estamos tratando a gestão pública em Feira de Santana. Penso política, analiso política, vejo política, sou político com muito prazer. Mas, essa decisão sobre eleições de 2026, tomarei a partir de janeiro”, afirmou para o jornalista Casemiro Neto no programa Jornal da Cidade, da Rádio Metrópole.

Fora da chapa

Apesar de ficar em cima do muro em relação ao seu apoio, na mesma entrevista, José Ronaldo foi enfático ao garantir que não vai disputar nenhum cargo eletivo em 2026.

“Eu não sou candidato a nada em 2026. Fiz uma campanha política em Feira de Santana, bem clara e objetiva, que não renunciaria ao mandato de prefeito e não seria candidato em 2026. O ano de 2025 é o ano da gestão. É o ano de colocarmos a Prefeitura no estilo de governo que gostamos de fazer”, afirmou.

ACM Neto apoio ao governo Jerônimo Rodrigues José Ronaldo

x