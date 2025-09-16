Menu
ELEIÇÕES
PRÉVIA

Partido de Marçal cogita filiar Eduardo Bolsonaro à presidência

Ideia é fazer uma "prévia" com vários nomes considerados pela legenda

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 15:30 h | Atualizada em 16/09/2025 - 15:51
Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O PRTB cogita agora fazer uma "prévia" com vários nomes considerados pelo partido, para decidir quem, de fato, disputará a Presidência da República em 2026. Entre os filiados do partido está o empresário Pablo Marçal.

Em entrevista à CNN, o presidente da sigla, Leonardo Avalanche, afirmou que iniciou conversas com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e colocou a legenda à disposição para que ele entre nessa disputa.

"Estamos organizando uma prévia, estilo que acontece nos Estados Unidos, no PRTB. Devem participar da prévia, Pablo Marçal, senador Cleitinho, Rodrigo Manga, ex-governador Garotinho, Dra. Raissa, senadora Damares e Eduardo Bolsonaro", disse Avalanche.

Presidente da Câmara confirma que anistia será colocada em votação
Menos polêmica, PEC da Segurança será apresentada à Câmara nesta terça
EUA ameaçam novas sanções ao Brasil durante viagem de Lula à ONU

Atualmente morando nos Estados Unidos, Eduardo precisaria deixar seu partido atual, o PL, se quisesse concorrer pelo PRTB. Valdemar Costa Neto, presidente do partido do filho do ex-presidente, já falou publicamente sobre a possibilidade de ter o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa.

Estratégia de Lula

Inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido aconselhado por aliados a repetir em 2026 o movimento feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2018.

Segundo fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, Bolsonaro deve manter sua pré-candidatura a presidente da República, mesmo sabendo que não poderá concorrer, até o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para mudanças na chapa.

A ideia é fazer com o nome escolhido para representar o bolsonarismo nas urnas o mesmo que Lula fez enquanto estava preso, quando escolheu o ex-prefeito de São Paulo, hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para assumir a dianteira na disputa.

O Portal A TARDE obteve também a informação de que Tarcísio de Freitas, deve ser o candidato escolhido por Jair Bolsonaro, caso não reverta sua inelegibilidade.

O ex-presidente tem dito nos bastidores que não quer sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), ou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho, como postulantes.

eduardo bolsonaro eleições 2026 presidência da república PRTB

x