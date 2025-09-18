Marcus Presidio é reconhecido com a mais alta condecoração da Alba

Homenagem foi entregue em sessão especial, a partir de proposição do deputado estadual Marcelo Veiga (União Brasil) - Foto: Flávia Requão / Ag. A TARDE

O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio, foi contemplado nesta quinta-feira, 18, com a Comenda Dois de Julho, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A homenagem foi entregue em sessão especial, a partir de proposição do deputado estadual Marcelo Veiga (União Brasil), aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

Ao agradecer a condecoração, Presidio destacou a trajetória de mais de quatro décadas no serviço público, sendo 32 anos dedicados à Alba.

Um motivo de orgulho e de gratidão, mas também de muita responsabilidade. É a maior comenda desta Casa, aprovada à unanimidade, e retorno a esta Casa após 42 anos de serviço público prestado, sendo 32 deles aqui. Eu ingresso nessa Casa no ano de 1983, aos 15 anos de idade, como office boy. Saio em 2015 para ter a honra de ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Marcus Presidio - presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia

"Hoje ocupo o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado. Retornar a esta Casa, depois de tantos anos, ser reconhecido por todos os deputados e por todos os funcionários. A gratidão, meu muito obrigado a esta Casa. Também isso nos dá mais a responsabilidade de continuar no caminho certo que chegamos até aqui”, afirmou.

O autor da proposição, deputado Marcelo Veiga, ressaltou a importância do trabalho desempenhado pelo conselheiro ao longo da carreira.

“Esse título reconhece o mérito de personalidades que têm contribuição com o Estado da Bahia. Acho que hoje é o casamento perfeito da intenção da criação desse título para o homenageado Marcus Presidio, que há dez anos está no Tribunal de Contas, hoje como presidente, e tem uma carreira brilhante. Ele vem transformando a atuação do Tribunal, que deixou de ser apenas um órgão de punição e fiscalização para também orientar os entes públicos. Hoje é um dia muito especial e os parabéns são para ele, nosso conselheiro homenageado”, disse.

O governador Jerônimo Rodrigues, que não pôde comparecer à solenidade por estar em agenda oficial em Brasília, enviou um vídeo de homenagem ao presidente do TCE/BA.“[Esse título] é um reconhecimento pelo que você é e pelo seu trabalho. Você passou por essa Casa na Assembleia, deu uma contribuição na parceria com todos os deputados daquela época. Hoje, na condição de conselheiro e presidente do TCE, agradecemos seu esforço e o que você vem fazendo em prol dos recursos públicos da Bahia. Parabéns a você!”, afirmou.

Marcus Presidio tomou posse como conselheiro do TCE/BA em 30 de março de 2015. Desde então, exerceu diversas funções de destaque, entre elas a de presidente da 1ª Câmara (2016-2017), conselheiro supervisor, relator das contas do Executivo em 2016 e vice-presidente nos biênios 2018-2019 e 2020-2021.

Atualmente cumpre o segundo mandato consecutivo como presidente do Tribunal, referente ao biênio 2024-2025.