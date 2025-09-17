Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Presidente do TCE-BA recebe Comenda Dois de Julho na Alba

A proposição para a homenagem, foi feita pelo deputado estadual Marcelo Veiga

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 9:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Presidente do TCE-BA recebe Comenda Dois de Julho na Alba
-

O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio, será homenageado nesta quinta-feira, às 10h, com a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba): a Comenda Dois de Julho. A proposição para a homenagem, feita pelo deputado estadual Marcelo Veiga (União Brasil), foi aprovada por unanimidade.

A entrega da comenda é um reconhecimento à longa e notável trajetória de Marcus Presidio, que tem uma profunda ligação com a Alba. Ele trabalhou na Casa por 32 anos, ocupando diversos cargos na área administrativa. Entre 1997 e 2015, atuou como superintendente de administração e finanças, período em que coordenou a expansão física do prédio e implantou metodologias de trabalho que modernizaram o Legislativo, especialmente no processamento de informações.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador e com especialização em Gestão Operacional Pública, Marcus Presidio ingressou no TCE/BA em 30 de março de 2015. Na Corte de Contas, ele ocupou diversas posições de destaque, incluindo a vice-presidência em dois biênios (2018-2019 e 2020-2021) e a presidência, que exerce atualmente, em dois mandatos consecutivos (2022-2023 e 2024-2025). Ele também foi presidente da 1ª Câmara e relator das contas do Poder Executivo do exercício de 2016.

A cerimônia, que ocorrerá em sessão especial na Alba, destaca a contribuição de Marcus Presidio para o serviço público baiano e sua dedicação tanto ao Poder Legislativo quanto à Corte de Contas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

x