Presidente do TCE-BA recebe Comenda Dois de Julho na Alba

O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio, será homenageado nesta quinta-feira, às 10h, com a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba): a Comenda Dois de Julho. A proposição para a homenagem, feita pelo deputado estadual Marcelo Veiga (União Brasil), foi aprovada por unanimidade.

A entrega da comenda é um reconhecimento à longa e notável trajetória de Marcus Presidio, que tem uma profunda ligação com a Alba. Ele trabalhou na Casa por 32 anos, ocupando diversos cargos na área administrativa. Entre 1997 e 2015, atuou como superintendente de administração e finanças, período em que coordenou a expansão física do prédio e implantou metodologias de trabalho que modernizaram o Legislativo, especialmente no processamento de informações.

Formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador e com especialização em Gestão Operacional Pública, Marcus Presidio ingressou no TCE/BA em 30 de março de 2015. Na Corte de Contas, ele ocupou diversas posições de destaque, incluindo a vice-presidência em dois biênios (2018-2019 e 2020-2021) e a presidência, que exerce atualmente, em dois mandatos consecutivos (2022-2023 e 2024-2025). Ele também foi presidente da 1ª Câmara e relator das contas do Poder Executivo do exercício de 2016.

A cerimônia, que ocorrerá em sessão especial na Alba, destaca a contribuição de Marcus Presidio para o serviço público baiano e sua dedicação tanto ao Poder Legislativo quanto à Corte de Contas.