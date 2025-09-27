Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Anistia: Paulinho da Força ainda não garante maioria na Câmara

Oito partidos já sinalizaram apoio à proposta, mas relator precisa atrair PT e PL para avançar na votação

Redação

Por Redação

27/09/2025 - 9:59 h | Atualizada em 27/09/2025 - 10:16
O relator do projeto de lei de redução de penas, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao centro, participa de reunião com a bancada do PP e do União Brasil sobre a proposta
O relator do projeto de lei de redução de penas, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao centro, participa de reunião com a bancada do PP e do União Brasil sobre a proposta -

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) ainda não garantiu o respaldo da maioria das legendas com as quais dialogou nesta semana. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, 8 dos 11 partidos consultados sinalizaram apoio à proposta da anistia que prevê a redução das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas.

Ao todo, as siglas somam 201 deputados, menos da metade da Câmara que tem 513 parlamentares. Agora, o relator traça estratégias para tentar contar com o apoio de PT e PL em partes da votação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

LEM: Agrolex 2025 fortalece laços entre agronegócio e Judiciário na Bahia
Planalto avalia local nos EUA para encontro entre Lula e Trump
Lula e Trump: Itamaraty aposta em país neutro para encontro

A medida abrange tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto os detidos pelos atos de 8 de Janeiro. Parte dos partidos que manifestaram apoio destacou, porém, que a posição ainda é preliminar, já que o texto final da proposta não foi apresentado e pode sofrer alterações.

A votação, inicialmente prevista para a próxima semana, não deve mais acontecer no prazo desejado pelo relator. Paulinho da Força só deve finalizar seu parecer depois de dialogar com outras oito bancadas que ainda não foram consultadas.

Nesta quinta-feira, 25, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que necessita de “mais tempo” antes de decidir se a proposta será pautada.

O projeto precisa da maioria dos presentes no plenário para ser aprovado. Até agora, as bancadas contrárias são a do PL, com 88 deputados, a do PT, com 67 e a do PSOL (com 15 deputados, e que não foi ouvida pelo relator). Enquanto os bolsonaristas insistem na anistia ampla, a esquerda não aceita nem a redução de penas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Câmara Paulinho da Força

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O relator do projeto de lei de redução de penas, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao centro, participa de reunião com a bancada do PP e do União Brasil sobre a proposta
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

O relator do projeto de lei de redução de penas, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao centro, participa de reunião com a bancada do PP e do União Brasil sobre a proposta
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O relator do projeto de lei de redução de penas, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao centro, participa de reunião com a bancada do PP e do União Brasil sobre a proposta
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

O relator do projeto de lei de redução de penas, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao centro, participa de reunião com a bancada do PP e do União Brasil sobre a proposta
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x