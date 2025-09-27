Anistia: Paulinho da Força ainda não garante maioria na Câmara

O relator do projeto de lei de redução de penas, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao centro, participa de reunião com a bancada do PP e do União Brasil sobre a proposta - Foto: Ascom - 24.set.25/Liderança Solidariedade

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) ainda não garantiu o respaldo da maioria das legendas com as quais dialogou nesta semana. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, 8 dos 11 partidos consultados sinalizaram apoio à proposta da anistia que prevê a redução das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas.

Ao todo, as siglas somam 201 deputados, menos da metade da Câmara que tem 513 parlamentares. Agora, o relator traça estratégias para tentar contar com o apoio de PT e PL em partes da votação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida abrange tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto os detidos pelos atos de 8 de Janeiro. Parte dos partidos que manifestaram apoio destacou, porém, que a posição ainda é preliminar, já que o texto final da proposta não foi apresentado e pode sofrer alterações.

A votação, inicialmente prevista para a próxima semana, não deve mais acontecer no prazo desejado pelo relator. Paulinho da Força só deve finalizar seu parecer depois de dialogar com outras oito bancadas que ainda não foram consultadas.

Nesta quinta-feira, 25, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que necessita de “mais tempo” antes de decidir se a proposta será pautada.

O projeto precisa da maioria dos presentes no plenário para ser aprovado. Até agora, as bancadas contrárias são a do PL, com 88 deputados, a do PT, com 67 e a do PSOL (com 15 deputados, e que não foi ouvida pelo relator). Enquanto os bolsonaristas insistem na anistia ampla, a esquerda não aceita nem a redução de penas.