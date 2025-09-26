Lula e Trump: Itamaraty aposta em país neutro para encontro

Conversas entre os presidentes foi confirmada pelo próprio americano em discurso - Foto: Ricardo Stuckert | PR | AFP

A reunião entre os presidente Lula (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos (EUA), deve acontecer em país considerado “neutro”, segundo avaliação dos integrantes do Itamaraty. Os membros do governo dizem acreditar que se o encontro for neste tipo de território reduzirá a exposição do petista a possíveis “imprevisibilidade” do republicano.

A possibilidade do encontro entre os chefes do Executivo foi ventilada pelo próprio americano, durante discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na última terça-feira, 23.

A informação agitou a comitiva brasileira, que acompanhava o discurso na plateia, quando o americano confirmou uma conversa “na semana que vem” para discutir as sanções impostas ao país, entre elas, o tarifaço de 50% nas importações brasileiras enviadas aos EUA.

A expectativa, de acordo com os integrantes do governo, é que o presidente Lula adote o tom de “cautela” durante a conversa, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do Portal Metrópoles.

Lula sobre Trump: "Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química entre nós"

O presidente Lula reagiu positivamente ao aceno de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, e afirmou, na quarta-feira, 24, que deve conversar com o chefe de Estado americano nos próximos dias. A margem para diálogo foi colocada em pauta durante coletiva de imprensa para balanço da participação do Brasil na reunião.

"Eu torço para que dê certo, são as duas maiores democracias do continente", disse o presidente.

Lula reforçou a linha usada nos seu discurso, na terça, 23, e disse ter usado o momento para tratar de temas considerados essenciais. Ao responder sobre a fala de Trump, que declarou ter sentido uma 'química' com o brasileiro, o petista pontuou que Brasil e Estados Unidos possuem interesses em comum, o que pode facilitar o entendimento entre eles.

"Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. O que parecia impossível se tornou possível, e fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química, é muito importante essa relação. Eu torço para que dê certo, são as duas maiores democracias do continente. Temos muitos interesses no debate sobre a questão digital, interesse na questão comercial".

