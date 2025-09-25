Lula e Trump: lobby de irmãos Batista abriu caminho para aproximação

Presidentes do Brasil, Lula (PT), e do EUA, Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Reprodução | Redes Sociais | @thewhitehouse

Antes de o presidente Lula (PT) ser chamado de "um homem bom" pelo mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, e o petista, posteriormente, afirmar que "houve uma química" entre os dois chefes de Estado durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque (EUA), empresários brasileiros com negócios na terra do "Tio Sam" entraram em ação e conseguiram furar o bloqueio imposto pela Casa Branca.

Até pouco mais de três semanas atrás, o representantes do governo Trump tinham reuniões mais extensas com o deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o economista Paulo Figueiredo. Porém, de lá pra cá, de acordo com o colunista Octávio Guedes, do g1, os irmãos brasileiros Wesley e Joesley Batista, do grupo J&F, realizaram um intenso trabalho de lobby junto à gestão norte-americana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos EUA, a empresa deles conta com 75 mil funcionários. Por lá, trabalham com frango, carne bovina, suínos e alimentos processados, como salsichas e salames. Há três semanas, Joesley teve um encontro com Donald Trump — a informação foi confirmada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Um dos assuntos debatidos foi o tarifaço, quando os representantes da J&F apresentaram os problemas que os consumidores americanos teriam com a imposição das tarifas, principalmente em produtos consumidos pelas classes mais baixas nos Estados Unidos, como hambúrguer e almôndegas.

Lula sobre Trump: "Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química entre nós"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu positivamente ao aceno de Donald Trump na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), e afirmou, na quarta-feira, 24, que deve conversar com o chefe de Estado americano nos próximos dias. A margem para diálogo foi colocada em pauta durante coletiva de imprensa para balanço da participação do Brasil na reunião.

Lula reforçou a linha usada nos seu discurso, na terça, 23, e disse ter usado o momento para tratar de temas considerados essenciais. Ao responder sobre a fala de Trump, que declarou ter sentido uma 'química' com o brasileiro, o petista pontuou que Brasil e Estados Unidos possuem interesses em comum, o que pode facilitar o entendimento entre eles.

"Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. O que parecia impossível se tornou possível, e fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química, é muito importante essa relação. Eu torço para que dê certo, são as duas maiores democracias do continente. Temos muitos interesses no debate sobre a questão digital, interesse na questão comercial", disse Lula.

Trump revela encontro com Lula e faz elogio: "Parece um homem bom"

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump revelou que teve um rápido encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última terça-feira, 23, durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Nova York.

O encontro aconteceu no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Lula foi o primeiro chefe de estado a discursar, seguido de Trump. Segundo o norte-americano, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.

“Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos e nos damos um abraço. Nós concordamos em nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito e fico feliz por ter tido que esperar”, disse Trump.