Discursos de Lula e Trump na ONU movimentam plenário da Alba

Deputados Olívia Santana (PCdoB) e Diego Castro (PL) - Foto: Montagem | Divulgação/Alba

A repercussão sobre os discursos dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Donald Trump, não ficaram restritos à Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque (EUA), onde eles foram realizados, ou a Brasília.

Aqui na Bahia, o assunto movimentou o plenário da Assembleia Legislativa (Alba), nesta terça-feira, 23, dia em que foram aprovados projetos dos próprios parlamentares. Na tribuna da Casa, os deputados Olívia Santana (PCdoB) e Diego Castro (PL), protagonizaram as defesas, respectivamente, de Lula e Donald Trump.

A comunista, na sua fala, afirmou estar orgulhosa pelo fato de o petista ter feito um discurso "incrível e de afirmação da soberania brasileira".

"Ele foi para o coração da besta fera e fazer um discurso incrível e de afirmação da soberania brasileira com a presença de Trump naquele ambiente. Ele disse que o Brasil optou por resistir e defender a sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais", iniciou Olívia.

"Lula defendeu o Brasil, a soberania brasileira não baixou a cabeça para o imperialismo estadunidense e mostrou que a América Latina tem um grande líder que se ergue e defende a sua pátria e o continente. Soberania e democracia são inegociáveis", acrescentou.

Até Trump já admite que o presidente do Brasil é o cara Olívia Santana - Deputada estadual (PCdoB)

Diego Castro diz que Trump "é um diplomata"

Pouco depois de Olívia, foi a vez do deputado Diego Castro subir à tribuna e defender Donald Trump, além de tecer críticas a Lula.

"Trump provou hoje que sim, ele é um diplomata, diferente do bandido descondenado que governa a nossa República, que leva a política não por um viés, por um prisma técnico e governamental na cadeira de presidente, mas sim de maneira ideológica. É o que Lula faz e que está desgraçando com a nossa diplomacia, fazendo com que a gente volte a ser anão diplomático", disparou.

De frente com Trump na ONU, Lula defende prisão de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou seu discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, 23, para ressaltar a solidez das instituições brasileiras e a defesa do Estado Democrático de Direito. Em tom firme, o petista lembrou que, pela primeira vez em 525 anos de história, um ex-chefe de Estado foi condenado no Brasil por atentar contra a democracia.

“Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa prerrogativa, que as ditaduras negam às suas vítimas”, afirmou Lula, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sem citar nomes.

Lula destacou ainda que a decisão judicial tem alcance simbólico. “Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos!”, completou.

Trump revela encontro com Lula e faz elogio: “Parece um homem bom"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que teve um rápido encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 23, durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Nova York, nesta terça-feira, 23.

Os encontro aconteceu no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Lula foi o primeiro chefe de estado a discursar, seguido de Trump. Segundo o norte-americano, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.

“Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos e nos damos um abraço. Nós concordamos em nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito e fico feliz por ter tido que esperar”, disse Trump.