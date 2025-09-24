POLÍTICA
Alckmin deve participar de conversa telefônica entre Lula e Trump
Presidente Lula deve incluir o seu vice em conversa telefônica com líder norte-americano
Por Redação
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acompanhar a sua reunião com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump.
De acordo com informações do chanceler Mauro Vieira, o encontro deve ser realizado por vídeo ou por telefone na próxima semana, conforme apuração da CNN.
A expectativa é que, além de Mauro e do assessor especial da presidência, Celso Amorim, Alckmin também esteja presente, uma vez que ele tem capitaneado as negociações com os Estados Unidos relacionadas ao tarifaço.
O vice-presidente já se dispôs a viajar ao país para discutir o tema, caso o governo americano se dispusesse a negociar.
O que esperar da reunião
O governo do Brasil não espera que a reunião tenha potencial para derrubar o tarifaço americano. Na verdade, na reunião Lula deve reafirmar a Trump que o Palácio do Planalto não tem poder de interferir no julgamento de Jair Bolsonaro.
O objetivo é mostrar aos americanos que o sistema judicial brasileiro é independente, ressaltando que o ex-presidente teve assegurado seu direito ao devido processo legal.
Além disso, o governo brasileiro deve reforçar o pleito do setor produtivo de isentar a tarifa, por exemplo, sobre café e carne bovina. E acredita que os Estados Unidos devem reafirmar a defesa de que a tarifa sobre o etanol americano seja reduzida.
Encontro entre os líderes
O presidente Donald Trump revelou que teve um rápido encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 23, durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Nova York.
Os encontro aconteceu no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Lula foi o primeiro chefe de estado a discursar, seguido de Trump. Segundo o norte-americano, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.
