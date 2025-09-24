Alckmin deve participar de conversa telefônica entre Lula e Trump

Vice-presidente Geraldo Alckmin - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acompanhar a sua reunião com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com informações do chanceler Mauro Vieira, o encontro deve ser realizado por vídeo ou por telefone na próxima semana, conforme apuração da CNN.

A expectativa é que, além de Mauro e do assessor especial da presidência, Celso Amorim, Alckmin também esteja presente, uma vez que ele tem capitaneado as negociações com os Estados Unidos relacionadas ao tarifaço.

O vice-presidente já se dispôs a viajar ao país para discutir o tema, caso o governo americano se dispusesse a negociar.

O que esperar da reunião

O governo do Brasil não espera que a reunião tenha potencial para derrubar o tarifaço americano. Na verdade, na reunião Lula deve reafirmar a Trump que o Palácio do Planalto não tem poder de interferir no julgamento de Jair Bolsonaro.

O objetivo é mostrar aos americanos que o sistema judicial brasileiro é independente, ressaltando que o ex-presidente teve assegurado seu direito ao devido processo legal.

Além disso, o governo brasileiro deve reforçar o pleito do setor produtivo de isentar a tarifa, por exemplo, sobre café e carne bovina. E acredita que os Estados Unidos devem reafirmar a defesa de que a tarifa sobre o etanol americano seja reduzida.



Encontro entre os líderes

O presidente Donald Trump revelou que teve um rápido encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 23, durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Nova York.

Os encontro aconteceu no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Lula foi o primeiro chefe de estado a discursar, seguido de Trump. Segundo o norte-americano, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.