Novos membros do Conselho Estadual da Juventude tomam posse com pacote de ações

A cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Estadual da Juventude (CEJUVE) abriu oficialmente a Semana Estadual da Política de Juventude, em Salvador, nesta terça-feira, 23, ao som da Orquestra Neojiba.

Realizado na Biblioteca Central dos Barris, o evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, que anunciou uma série de medidas: a criação do Fórum de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude da Bahia (Foejuve), a assinatura do termo de adesão ao Plano Nacional Juventude Negra Viva e a autorização para o início dos estudos de diagnóstico das juventudes no estado.

“A juventude compreendeu que nós temos que fortalecer o sistema nacional. O [presidente] Lula não resolve sozinho, o Governo do Estado também não dá conta. É preciso que os municípios e a sociedade entendam a participação da juventude como um significado de garantia e correção das políticas de educação, de segurança pública, de lazer, de emprego, de renda, portanto hoje é um dia importante para nós”, destacou Jerônimo.

A cerimônia contemplou a diplomação coletiva de 60 Conselheiros e Conselheiras do CEJUVE, empossados para o biênio 2025/2027. Órgão colegiado de caráter consultivo, o Conselho representa a democracia da juventude baiana e é responsável por articular, monitorar e avaliar as políticas públicas de jovens de todo o estado. Para os novos integrantes, o momento é de fortalecimento e novas perspectivas.

“Ajudar, cada vez mais, a vida da juventude preta, que está na periferia, no campo, de fundo e fecho de pasto, comunidades e povos tradicionais, para tornar mais democrático, mais consolidados direitos e garantias para toda a juventude”, indicou o conselheiro Tobias Muniz, que integra o Terreiro Vodun Zo e representa a juventude religiosa.

Vinculado à Secretaria de Relações Institucionais (Serin), o Conselho tem a função de promover o debate sobre temas relacionados à juventude e procurar soluções para as questões e desafios enfrentados pelos jovens da Bahia, como educação, saúde, cultura, trabalho e outros segmentos.

“Esse é um espaço de capitalização de novas frentes, de pessoas engajadas no processo de escuta, de entender como é que a sociedade como um todo, se propaga dentro da Bahia, que é esse estado grande, diverso, ampliado”, completou Ítalo Menezes, representante do poder público no segmento cultural.

O CEJUVE é formado por 20 representantes do poder público, entre titulares e suplentes, de órgãos que exercem as funções de Estado e desenvolvem ações e projetos direcionados à juventude, e 40 representantes da sociedade civil, entre titulares e suplentes, de entidades, movimentos sociais, redes de jovens e organizações não-governamentais.

“Não podemos abrir mão da luta pela política pública de juventude. Esta é uma prioridade neste governo. E nós vamos continuar, para vocês não se perderem nas escolhas que fizerem, porque a luta é importante, mas mais importante ainda é a gente não perder a nossa rebeldia e a nossa vivacidade”, explicou o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.

Foejuve

A programação contemplou ainda a assinatura do decreto que institui o Fórum de Gestoras e Gestores Municipais de Juventude (Foejuve). A iniciativa do Governo do Estado descentraliza as ações, fortalece os territórios e o protagonismo das juventudes, construindo políticas públicas mais integradas e eficazes.

Com objetivo de consolidar uma rede colaborativa entre os municípios e ampliar a capacidade de implementação das políticas públicas, o Fórum ainda deve promover a troca de experiências exitosas e alinhar as ações aos programas e diretrizes estaduais.

PNJNV

Ainda durante a abertura da Semana Estadual da Política de Juventude, o governador Jerônimo Rodrigues assinou o termo de adesão da Bahia ao Plano Nacional Juventude Negra Viva - PNJNV. Lançada pelo Governo Federal em 2023, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério da Igualdade Racial, o plano é implementado em parceria com Municípios, sociedade civil, universidades e movimentos sociais.

A parceria consolida o conceito de política pública preventiva e com respeito aos direitos humanos que vem sendo implementada na Bahia através do Programa Bahia pela Paz, articulado nas comunidades por meio dos Coletivos Bahia pela Paz.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo enfatiza a parceria com o Governo do Bahia que perpassa por garantias para a juventude, por meio de programas como o Pé de Meia e o ID Jovem.

“É importante estabelecer políticas públicas para a gente fazer a disputa da nossa juventude. Não permitir que eles sejam absorvidos pelo tráfico, pelas milícias, pelo crime organizado. Que tenha políticas de educação, de saúde, para atrair os jovens e possibilitar que exerçam sua cidadania”, afirmou Macedo.

Estudos de diagnósticos

Jerônimo Rodrigues também autorizou o início dos estudos de diagnóstico das juventudes, por meio da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Científica – ACT, entre a Serin/COJUVE e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI).

O coordenador geral de Políticas para Juventude do Estado da Bahia, Nivaldo Millet, comemorou o momento para essa parcela tão importante da sociedade.

“É um momento histórico para a juventude da Bahia, celebrando 18 anos da política pública voltada para o setor. Essa política é transversal e prioritária para o Governo do Estado, fortalecendo sua institucionalização e pactuação, para garantir que a política pública chegue com mais qualidade na ponta”, concluiu Nivaldo.