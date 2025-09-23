CBPM leva potencial mineral da Bahia à Marmomac 2025 na Itália

Presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel - Foto: Divulgação

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participa da Marmomac 2025, maior feira mundial de rochas ornamentais, iniciada nesta terça-feira (23) em Verona, na Itália. O presidente da estatal, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel, representam a Bahia no evento, que reúne as principais tendências e oportunidades de negócios do setor.

O objetivo da missão é fortalecer parcerias estratégicas, atrair investimentos e consolidar a Bahia como referência global na produção de granitos e quartzitos. A Marmomac é reconhecida como vitrine para novos projetos, networking e apresentação de soluções inovadoras que incorporam automação, digitalização e práticas sustentáveis.

Segundo Carballal, apesar da sólida produção, ainda há o desafio de ampliar o processamento local.

“Muitas rochas saem em blocos, por valores abaixo do real. A determinação do governador Jerônimo Rodrigues é atrair a indústria de beneficiamento para o estado, promovendo a verticalização da atividade e gerando emprego e renda para o povo baiano”, afirmou.

A CBPM pretende utilizar o espaço para divulgar o potencial mineral da Bahia e alinhar o setor ao modelo de mineração sustentável e inclusiva adotado pela estatal.