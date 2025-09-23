Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NEGÓCIOS

CBPM leva potencial mineral da Bahia à Marmomac 2025 na Itália

Presidente da estatal, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel, representam a Companhia no evento na cidade de Verona

Redação

Por Redação

23/09/2025 - 20:12 h
Presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel
Presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel -

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participa da Marmomac 2025, maior feira mundial de rochas ornamentais, iniciada nesta terça-feira (23) em Verona, na Itália. O presidente da estatal, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel, representam a Bahia no evento, que reúne as principais tendências e oportunidades de negócios do setor.

O objetivo da missão é fortalecer parcerias estratégicas, atrair investimentos e consolidar a Bahia como referência global na produção de granitos e quartzitos. A Marmomac é reconhecida como vitrine para novos projetos, networking e apresentação de soluções inovadoras que incorporam automação, digitalização e práticas sustentáveis.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Carballal, apesar da sólida produção, ainda há o desafio de ampliar o processamento local.

Leia Também:

Ponte Salvador-Itaparica poderá ter faixa exclusiva para motociclistas
Como antecipado por A TARDE, Lula nomeará Boulos ministro
Discursos de Lula e Trump na ONU movimentam plenário da Alba

“Muitas rochas saem em blocos, por valores abaixo do real. A determinação do governador Jerônimo Rodrigues é atrair a indústria de beneficiamento para o estado, promovendo a verticalização da atividade e gerando emprego e renda para o povo baiano”, afirmou.

A CBPM pretende utilizar o espaço para divulgar o potencial mineral da Bahia e alinhar o setor ao modelo de mineração sustentável e inclusiva adotado pela estatal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia cbpm Marmomac 2025 mineração sustentável Rochas ornamentais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x