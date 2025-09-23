Menu
POLÍTICA
MUDANÇA

Como antecipado por A TARDE, Lula nomeará Boulos ministro

Presidente avisa decisão política a aliados

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/09/2025 - 19:47 h | Atualizada em 23/09/2025 - 21:11
Boulos será nomeado ministro de Lula
O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) será nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República nos próximos dias, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltar dos Estados Unidos (EUA), onde cumpre agenda desde o final de semana.

A informação foi antecipada pelo Portal A TARDE em maio, após conversas com aliados do parlamentar e interlocutores do Palácio do Planalto.

A notícia voltou a repercutir nacionalmente nesta terça-feira, 23, em uma matéria do jornal Folha de São Paulo. Lula teria avisado a aliados que sua decisão será formalizada após a viagem internacional, quando então dispensará Márcio Macedo (PT) do cargo para entrada de Boulos.

Como compensação, o PT de Sergipe montará uma força-tarefa, a pedido do presidente, para garantir a eleição do petista como deputado federal no próximo ano.

Segundo a reportagem, Boulos terá a oportunidade de reforçar seu capital político após a segunda derrota para a prefeitura de São Paulo, em 2024.

O deputado já estava cotado para assumir a pasta desde o início do ano, no primeiro desenho de reforma ministerial esboçado por Lula.

O que se sabe até agora?

Em maio deste ano, o Portal A TARDE recebeu de interlocutores do Planalto a informação de que Lula, que na época estava na China, já havia sinalizado que a troca ocorreria nas semanas seguintes.

Ciente do desejo de Lula, Boulos chegou a acionar sua esposa, a advogada Natalia Szermeta, para estabelecer o diálogo com movimentos sociais e demais lideranças, a fim de saber sobre o risco de alguma reação negativa, o que não ocorreu.

Dentro do Psol, sigla de Boulos, há o temor de que sem uma nova candidatura à Câmara dos Deputados, plano do parlamentar, caso seja nomeado, com a queda de desempenho do partido nas urnas em 2026.

Boulos foi o deputado mais votado de São Paulo em 2022, com 1.001.472 votos, uma das maiores votações da história do país.

Sem esses votos, a tendência é que Erika Hilton e Sâmia Bomfim sejam alçadas como puxadoras nas urnas no próximo ano.

Tags:

eleições governo Lula Guilherme Boulos Lula

