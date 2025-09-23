Justiça condena assessora que exigiu R$ 180 mil de ex-deputado baiano

Pastor Abílio Santana foi extorquido em R$180 mil - Foto: Reprodução

A Justiça da Bahia condenou a ex-assessora Damares Silva dos Santos a sete anos e quatro meses de prisão pelo crime de extorsão contra o ex-deputado federal Abílio Santana. A sentença foi proferida no dia 18 desse mês pelo juiz José Francisco Oliveira de Almeida, da 1ª Vara Criminal de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MPBA), Damares e o também ex-assessor Dejarde Cézar da Silva Filho exigiram R$ 180 mil do parlamentar, em abril de 2022, sob a ameaça de divulgar vídeos em que Damares o acusava de estupro.

O pagamento seria parcelado e uma das entregas, no valor de R$ 32 mil, foi flagrada pela polícia em um estacionamento de Lauro de Freitas, cidade também da Região Metropolitana de Salvador.

Conforme consta no processo, Damares mantinha contato direto com pessoas próximas ao deputado e enviava áudios para pressionar o pagamento. O juiz ressaltou que ela agiu de forma "ativa, consciente e voluntária", aproveitando-se da relação de confiança construída quando atuava como assessora do gabinete de Abílio Santana.

A condenação levou em conta o fato de que o crime ocorreu durante um ano eleitoral, o que poderia ampliar os danos à imagem pública da vítima. Além da pena de reclusão, a ex-assessora foi sentenciada a pagar 75 dias-multa, calculados com base em um trigésimo do salário mínimo vigente à época.

Apesar da condenação, Damares poderá recorrer em liberdade. Até o momento, não há informações sobre uma eventual condenação de Dejarde Cézar da Silva Filho. O Portal A TARDE tenta contato com as defesas dos acusados.

Abílio Santana, 60 anos, é pastor da Igreja Assembleia de Deus Nação Madureira e atua politicamente pelo partido Republicanos (REP). Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Partido Social Cristão (PSC , conquistando uma vaga na Câmara dos Deputados com apoio expressivo do público evangélico.

Nas eleições de 2022, disputou a reeleição para um segundo mandato como deputado federal, mas não foi eleito. Seu mandato foi encerrado em 31 de janeiro de 2023.