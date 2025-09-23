Governo oferece vale-livro de R$ 100 para estudantes da Bahia

A iniciativa acontecerá durante a Bienal do Livro Bahia - Foto: Divulgação

O Governo do Estado da Bahia criou uma nova iniciativa para incentivar a leitura entre os jovens da rede pública de ensino. Através das secretarias de Cultura e de Educação, o órgão oferecerá um vale-livro durante a Bienal do Livro Bahia 2026, que está prevista para acontecer entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador.

O valor do brinde será o dobro do oferecido aos jovens durante a edição anterior, que foi de R$ 50, contemplando cerca de cinco mil estudantes, passando para R$ 100 em 2025. Os professores também receberão o mesmo vale-livros, destinado aos gastos com as produções literárias disponíveis durante o evento, que terá uma duração de sete dias.

O Governo também dará um apoio financeiro de R$ 2 milhões à Bienal, além do Selo Bahia Literária, consolidando o estado como o que mais investe em feiras literárias no Brasil. Só em 2025 foram investidos cerca de R$ 24,3 milhões em feiras e festivais.

“Os investimentos do Governo do Estado na política de incentivo ao livro e à leitura tornaram a Bahia o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. O retorno desse trabalho aparece na formação de novos leitores, no engajamento do público e na mobilização de agentes culturais em diferentes territórios de identidade”, disse o secretário estadual de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro.

“Celebramos o desenvolvimento da cadeia econômica da produção literária com mais oportunidades para quem escreve e para as editoras locais que se beneficiam do mercado editorial na Bahia”, completou.

A Secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito, também comentou sobre a iniciativa de distribuição de vales-livros. “A Bienal do Livro Bahia é uma grande oportunidade para os estudantes ampliarem o repertório cultural, conhecerem autores e obras clássicas e contemporâneas. A distribuição de vales-livros realizada pela Secretaria da Educação visa incentivar a leitura e democratizar o acesso a livros”, afirmou.

Sobre a Bienal 2026:

Marcada para acontecer de 15 à 21 de abril de 2026, a próxima edição da Bienal do Livro Bahia contará com uma novidade. Anteriormente previsto para ter uma duração de seis dias, o evento agora terá um dia a mais em sua programação.

A escolha de expandir o cronograma foi pensada principalmente para o público infanto-juvenil, que representa a maioria. Na edição do ano passado, mais de 100 mil pessoas frequentaram o evento ao longo de todos os dias.

A equipe de curadores da Bienal será formada por Joselia Aguiar, Aldri Anunciação, Mira Silva, Deco Lipe e Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má. Apesar de ainda não estar completa, a programação da edição conta com nomes como João Reis, Pilar Del Rio e Paloma Matos confirmados como atrações.