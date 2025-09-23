Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DINHEIRO NA CONTA

Precatórios: Jerônimo define data para pagar abono extra de professores

Iniciativa, de acordo com o governo do Estado, alcança mais de 85 mil profissionais da Educação

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/09/2025 - 17:47 h | Atualizada em 23/09/2025 - 18:12
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), definiu a data do pagamento, da quarta parcela do precatório e do abono extraordinário de 20% — este aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na semana passada — voltado para coordenadores escolares e professores ativos e inativos.

A sanção da lei foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 23. Os dois valores devem ser pagos até o dia 10 de outubro. Os próximos passos incluem as publicações dos decretos que regulamentam a lei e das portarias que descrevem os procedimentos de pagamento, além da fixação dos valores do abono extraordinário.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o governo do Estado, Os pagamentos dos precatórios do FUNDEF e do abono extraordinário serão realizados na mesma data. Por outro lado, enquanto os recursos do FUNDEF serão creditados diretamente na conta dos beneficiados, o abono será pago em folha extraordinária.

Leia Também:

Jerônimo critica deputados do PT que apoiaram PEC da Blindagem
Jerônimo celebra ato contra PEC da Blindagem e anistia em Salvador
Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia

A iniciativa alcança mais de 85 mil profissionais da Educação, professores e coordenadores pedagógicos ativos e inativos, efetivos e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que estavam regulares em folha no mês de agosto de 2025, independentemente de terem atuado no período que gerou os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

“São 87 mil professores beneficiados e R$ 1,7 bilhão em valorização real para quem faz a educação pública da Bahia acontecer. Valorização não se promete, se cumpre”, afirmou a secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, em postagem no Instagram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abono extraordinário Bahia coordenadores escolares Fundef jeronimo rodrigues Precatórios professores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x