Precatórios: Jerônimo define data para pagar abono extra de professores

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), definiu a data do pagamento, da quarta parcela do precatório e do abono extraordinário de 20% — este aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na semana passada — voltado para coordenadores escolares e professores ativos e inativos.

A sanção da lei foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 23. Os dois valores devem ser pagos até o dia 10 de outubro. Os próximos passos incluem as publicações dos decretos que regulamentam a lei e das portarias que descrevem os procedimentos de pagamento, além da fixação dos valores do abono extraordinário.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o governo do Estado, Os pagamentos dos precatórios do FUNDEF e do abono extraordinário serão realizados na mesma data. Por outro lado, enquanto os recursos do FUNDEF serão creditados diretamente na conta dos beneficiados, o abono será pago em folha extraordinária.

A iniciativa alcança mais de 85 mil profissionais da Educação, professores e coordenadores pedagógicos ativos e inativos, efetivos e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que estavam regulares em folha no mês de agosto de 2025, independentemente de terem atuado no período que gerou os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

“São 87 mil professores beneficiados e R$ 1,7 bilhão em valorização real para quem faz a educação pública da Bahia acontecer. Valorização não se promete, se cumpre”, afirmou a secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, em postagem no Instagram.