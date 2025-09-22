Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROTESTO

Jerônimo celebra ato contra PEC da Blindagem e anistia em Salvador

Um grande público participou da manifestação que aconteceu na Barra

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

22/09/2025 - 8:05 h | Atualizada em 22/09/2025 - 12:58
Manifestantes lotaram o Morro do Cristo, no domingo, 21.
Manifestantes lotaram o Morro do Cristo, no domingo, 21. -

Depois de ter convocado a população para participar da manifestação contra a PEC da Blindagem e o PL da anistia, que aconteceu no domingo, 21, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou a quantidade de público presente no ato realizado em Salvador.

Em uma postagem nas redes sociais, o chefe do Executivo da Bahia publicou um vídeo mostrando a Avenida Oceânica, no bairro da Barra, lotada de manifestantes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O povo da Bahia tomando as ruas de Salvador para defender a nossa democracia e o Estado de Direito. Mais uma vez, a Bahia demonstrando, ao Brasil e ao mundo, que com tiranos não combinam brasileiros corações”, escreveu o governador na legenda da postagem.

Leia Também:

Protestos da esquerda superam atos bolsonaristas nas redes sociais
Senador baiano mantém indefinição sobre PEC da Blindagem
Anistia: militares receberam perdão de JK por tentativa de golpe
PEC da Blindagem: deputado baiano engrossa fila de arrependidos

Na capital baiana, um trio elétrico comandado por Daniela Mercury e o ator Wagner Moura, animou a multidão. Além deles, membros de partidos de esquerda e centrais sindicais fizeram discursos para o público.

“Do lado do povo”

Quem também se manifestou sobre os atos de domingo foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No X, antigo Twitter, o mandatário disse que a população não aceita "impunidade nem anistia" e cobrou do Congresso foco em medidas que beneficiem o povo brasileiro.

"Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro”, escreveu Lula no X.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Jerônimo Rodrigues pec da blindagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Manifestantes lotaram o Morro do Cristo, no domingo, 21.
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Manifestantes lotaram o Morro do Cristo, no domingo, 21.
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Manifestantes lotaram o Morro do Cristo, no domingo, 21.
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Manifestantes lotaram o Morro do Cristo, no domingo, 21.
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x