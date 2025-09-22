Jerônimo celebra ato contra PEC da Blindagem e anistia em Salvador

Manifestantes lotaram o Morro do Cristo, no domingo, 21. - Foto: Giovanna Rimola | Ag. A TARDE

Depois de ter convocado a população para participar da manifestação contra a PEC da Blindagem e o PL da anistia, que aconteceu no domingo, 21, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou a quantidade de público presente no ato realizado em Salvador.

Em uma postagem nas redes sociais, o chefe do Executivo da Bahia publicou um vídeo mostrando a Avenida Oceânica, no bairro da Barra, lotada de manifestantes.

“O povo da Bahia tomando as ruas de Salvador para defender a nossa democracia e o Estado de Direito. Mais uma vez, a Bahia demonstrando, ao Brasil e ao mundo, que com tiranos não combinam brasileiros corações”, escreveu o governador na legenda da postagem.

Na capital baiana, um trio elétrico comandado por Daniela Mercury e o ator Wagner Moura, animou a multidão. Além deles, membros de partidos de esquerda e centrais sindicais fizeram discursos para o público.

O povo da #Bahia tomando as ruas de #Salvador para defender a nossa democracia e o Estado de Direito. Mais uma vez, a Bahia demonstrando, ao Brasil e ao mundo, que com tiranos não combinam brasileiros corações. #GovernadorJerônimo



Via: @MidiaNINJA pic.twitter.com/zfnWeLj4gX — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 21, 2025

“Do lado do povo”

Quem também se manifestou sobre os atos de domingo foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No X, antigo Twitter, o mandatário disse que a população não aceita "impunidade nem anistia" e cobrou do Congresso foco em medidas que beneficiem o povo brasileiro.

"Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro”, escreveu Lula no X.