Jerônimo celebra ato contra PEC da Blindagem e anistia em Salvador
Um grande público participou da manifestação que aconteceu na Barra
Por Anderson Ramos
Depois de ter convocado a população para participar da manifestação contra a PEC da Blindagem e o PL da anistia, que aconteceu no domingo, 21, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou a quantidade de público presente no ato realizado em Salvador.
Em uma postagem nas redes sociais, o chefe do Executivo da Bahia publicou um vídeo mostrando a Avenida Oceânica, no bairro da Barra, lotada de manifestantes.
“O povo da Bahia tomando as ruas de Salvador para defender a nossa democracia e o Estado de Direito. Mais uma vez, a Bahia demonstrando, ao Brasil e ao mundo, que com tiranos não combinam brasileiros corações”, escreveu o governador na legenda da postagem.
Na capital baiana, um trio elétrico comandado por Daniela Mercury e o ator Wagner Moura, animou a multidão. Além deles, membros de partidos de esquerda e centrais sindicais fizeram discursos para o público.
O povo da #Bahia tomando as ruas de #Salvador para defender a nossa democracia e o Estado de Direito. Mais uma vez, a Bahia demonstrando, ao Brasil e ao mundo, que com tiranos não combinam brasileiros corações. #GovernadorJerônimo— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 21, 2025
Via: @MidiaNINJA pic.twitter.com/zfnWeLj4gX
“Do lado do povo”
Quem também se manifestou sobre os atos de domingo foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No X, antigo Twitter, o mandatário disse que a população não aceita "impunidade nem anistia" e cobrou do Congresso foco em medidas que beneficiem o povo brasileiro.
"Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro”, escreveu Lula no X.
