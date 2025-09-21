PEC da Blindagem: deputado baiano engrossa fila de arrependidos

Deputado federal Mário Negromonte Jr (PP-BA) - Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados

O deputado federal e presidente estadual do PP, Mário Negromonte Jr., foi mais um parlamentar a engrossar a fila de congressistas arrependidos após votar favorável, na semana passada, pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificulta a abertura de investigações contra os congressistas.

O pepista falou sobre o assunto na tarde deste domingo, 21, durante agenda ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na cidade de Pedro Alexandre, no nordeste do estado. Em discurso, disse ter tomado a decisão pela aprovação da PEC de "coração aberto", mas afirmou ter sido pego de surpresa com a mudança do texto, no dia da votação, sem que os parlamentares soubessem.

"Isso é uma coisa que dói muito no coração da sociedade, e eu entendo. A PEC, que começou com a das Prerrogativas, passou para a PEC da Blindagem e depois a da Bandidagem. O que deixa meu coração tranquilo é que eu fiz pensando na Justiça e na Constituição Federal. Mas talvez outras pessoas tinham outro objetivo pra ela", afirmou Mário Negromonte Jr., acrescentando que a matéria não deve passar no Senado.

"Os bons políticos precisam estar na política e os maus precisam sair [...] os bandidos não podem entrar na política. Eu queria deixar esse registro muito claro da minha posição por que, logo em seguida, eu cotei contra a anistia, pois quem deve tem que pagar e tem que cumprir e servir do rigor da lei."

Gabriel Nunes diz que votação vai de "contra princípios do seu mandato"

Na última sexta-feira, 19, o deputado baiano Gabriel Nunes (PSD) justificou o seu voto favorável à PEC (Proposta Emenda à Constituição) da Blindagem aprovada nesta semana na Câmara dos Deputados, que dividiu opinião da sociedade.

Em comunicado, publicado nas redes sociais, o parlamentar admite que a aprovação da nova medida aconteceu de forma “diferente do que havia planejado” e diz que o resultado da proposição “vai contra princípios que sempre pautaram o seu mandato”.

“Votei favoravelmente naquele momento, entendendo a importância de fortalecermos o Parlamento enquanto instituição e a retomada do texto original da Constituição de 1988. Contudo, a votação acabou sendo conduzida de forma diferente do que havíamos planejado”, disse o pessedista.

O congressista baiano também diz ter sido alvo de críticas pelo seu voto e afirma: “Caso surja oportunidade de reparar essas distorções aprovada pela Câmara, votarei para corrigir o texto e retirar meu apoio inicial”.

Jerônimo dá "puxão de orelha" em deputado baiano

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), deu uma espécie de "puxão de orelha" no deputado federal, Ricardo Maia (MDB-BA), durante agenda na cidade de Ribeira do Pombal, nordeste do estado, na última sexta-feira, 19.

Na ocasião, o gestor petista foi perguntado por um repórter da rádio Povo FM sobre o que achava da aprovação, na semana passada, pela Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem — que segue para o Senado — e do projeto de lei (PL) da Anistia para os condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro de 2023.

Na resposta, Jerônimo disse lamentar o fato de as pessoas usarem a política para obter ganhos pessoas. Detalhe: Ricardo Maia foi um dos deputados baianos que votou a favor da PEC da Blindagem, mas foi contrário pela urgência da tramitação do PL da Anistia na Casa.

"O que a gente viu na votação do Congresso foi uma aberração. Quem anda sério, não precisa dessa proteção, dessa blindagem. Tem muitos projetos que os parlamentares precisavam se debruçar. Por exemplo, o tema do imposto de renda está paralisado. O que está em jogo a imagem nossa da política, a seriedade. Quem mexe com coisa boa não precisa dessa blindagem", disparou o governador.