Bolsonaristas avaliam atos contra PEC da Blindagem e PL da anistia

Ato na Avenida Paulista contra a PEC da Blindagem e PL da Anistia aconteceu neste domingo, 21 - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficaram assustados com o tamanho das manifestações realizadas em diversas cidades do Brasil contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei (PL) da Anistia, neste domingo, 21.

Interlocutores ouvidos em caráter reservado pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo afirmaram que, apesar do espanto com as mobilizações pelo país — uma delas em Salvador —, a ordem é minimizar o impacto dos eventos.

O ato que mais deixou impressionados os bolsonaristas foi a Avenida Paulista. A imagem de milhares de manifestantes nas ruas foi apontada como “similar” aos atos realizados pela direita em defesa do liberal — a preocupação é de que caia por terra o argumento de que a esquerda não teria a mesma capacidade de mobilização.

Segundo dados do Monitor do Debate Político, da Universidade de São Paulo (USP), mostram que o ato deste domingo na região reuniu 42.379 pessoas. Visualmente, ainda segundo a colunista, a manifestação preencheu ao menos três quarteirões da avenida no meio da tarde.

Ademais, os aliados apontaram que, com a PEC da Blindagem — a qual os membros do PL, partido do ex-presidente, votaram em peso —, a pauta anticorrupção, que acreditavam ter o monopólio, acabou sendo empurrado "para o colo" da esquerda.

Por outro lado, integrantes do governo Lula celebraram o resultado das manifestações, a exemplo do advogado-geral da União, Jorge Messias.

“Neste domingo, o Brasil voltou a mostrar ao mundo a força de sua democracia. As ruas de várias grandes cidades se encheram em defesa soberana de nossas conquistas democráticas. O povo expressou sua posição firme pela integridade do nosso Estado Constitucional", escreveu o ministro nas redes sociais.

"Com paz no coração e serenidade, nosso povo desenhou, nas praças e avenidas, o mapa de suas esperanças e as prioridades que espera de seus representantes. Seguiremos juntos, com coragem e, cada vez mais, esperança! A democracia é sempre caminho e nunca ponto de chegada. Temos muito a construir”, completou.