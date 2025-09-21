Extrema direita não se cria na Bahia, diz Wagner Moura

Ato reuniu milhares de pessoas no Cristo da Barra, em Salvador - Foto: Giovanna Rimola | Ag. A TARDE

Durante manifestação contra a PEC da Blindagem, no Cristo da Barra, em Salvador, neste domingo 21, que reuniu milhares de pessoas, o ator baiano Wagner Moura defendeu o movimento e repudiou os últimos atos de deputados.

"Aqui na Bahia a extrema direita não se cria. Nossa democracia botou pra lenhar. Sem bandidagem, sem anistia e sem esculhambação", disse, ao lado de artistas, em trio elétrico.

O ator relembrou ainda o episódio das eleições de 2022 quando, em algumas cidades, foram colocadas barreiras policiais na tentativa de impedir o voto de pessoas do interior.

"Viva a democracia, viva o Brasil, viva a Bahia", completou Wagner Moura.

Políticos e artistas como Daniela Mercury participaram do evento. A chamada PEC da Blindagem prevê autorização do Congresso para o início de processos criminais contra congressistas.

Na Bahia, a manifestação teve apoio de entidades como Mídia Ninja, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Seremos Resistência, CTB-BA, além do diretório estadual do PCdoB.