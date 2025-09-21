Pai, mãe e quatro filhos morrem em acidente grave em estrada

Ocorrência envolveu um carro de passeio, uma caminhonete, uma motociclista e um caminhão. - Foto: Reprodução

Oito pessoas morreram, entre elas pai, mãe e quatro filhos, em um acidente na noite do último sábado, 20, no km 171 da BR-153 em Campinorte. A ocorrência envolveu um carro de passeio, uma caminhonete, uma motociclista e um caminhão.

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, um veículo de passeio, que saiu de Jaú no Tocantins com destino a Campinorte estava com seis pessoas da mesma família: pai de 38 anos, mãe de 32 e os quatros filhos com idades entre 3 e 17 anos. De acordo com a polícia, no trevo da Matinha, o carro da família foi atingido na traseira por uma caminhonete.

A motorista perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão carregado de bebidas que seguia no sentido Porangatu.

Com a força da batida os passageiros do banco traseiro foram jogados para fora do carro. Em seguida, o caminhão tombou por cima de uma motocicleta que seguia pela mesma via. O motociclista, de 46 anos, e a passageira que estava com ele não resistiram aos ferimentos e morreram na hora.

Dos seis ocupantes do veículo de passeio, cinco morreram na hora, a criança de três anos chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Campinorte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O caminhoneiro que ficou ferido no acidente também foi levado para a unidade de saúde. A polícia informou que o condutor da caminhonete, de 46 anos, fugiu do local após o acidente.

Ainda de acordo com a PRF o mesmo foi encontrado com o apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e submetido ao teste do bafômetro, o qual teve o resultado positivo com a porcentagem de 0,89 Mg/L de ar expelido.

O motorista da caminhonete foi preso em flagrante e o veículo apreendido. A rodovia chegou a ser interditada durante o atendimento ao acidente e para perícia do local.