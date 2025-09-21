DISCURSO
Flávio Bolsonaro defende Zambelli em evento na Itália
Senador participou da festa do liga, partido do vice primeiro-ministro italiano Matteo Salvini
Por Redação
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou neste domingo, 21, da festa do Liga, partido do vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini. O evento realizado em Bérgamo, na Itália, foi transmitido ao vivo pelo jornal Corriere della Sera.
Flávio começou o discurso ao público afirmando que “com a esquerda no poder, o Brasil perdeu a soberania”.
“A China está comprando o Brasil inteiro, de minerais a terras boas para plantação. Mas nós, da direita ,vamos lutar para que a nossa bandeira verde e amarela nunca se torne a vermelha do comunismo”, disse.
O senador criticou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar tentativa de golpe de Estado em 2022.
Flávio mencionou ainda que Moraes é a mesma pessoa “que discutiu com uma família no aeroporto de Roma”. O caso aconteceu em julho de 2023..
