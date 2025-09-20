Flávio Bolsonaro chama Caetano e Chico de 'mamadores da Rouanet'

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou os cantores e compositores Chico Buarque e Caetano Veloso de "mamadores da Rouanet" ao criticar o ato que os dois artistas vão participar, neste domingo, 21, no Rio de Janeiro, contra o projeto de lei da anistia e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. Além da capital fluminense, estão previstas mobilizações em outras capitais pelo Brasil.

Em uma publicação em seu perfil no X, o parlamentar afirmou: “poucos milionários mamadores da Rouanet, que ficam com a grana forte, querem que os milhares de artistas que não recebem Rouanet vão para um ato anti-anistia". Além de Chico e Caetano, o ato deve contar com a presença de Gilberto Gil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Haverá algum ato socialista de divisão de riquezas, ou isso é só na teoria? Flávio Bolsonaro - Senador (PL-RJ)

Nas redes sociais, Caetano já havia se manifestado contra as medidas apresentadas pela oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A gente tem que ir pra rua, pra frente do Congresso como já fomos outras vezes, voltar a dizer que não admitimos isso como povo e como nação. Não admitimos!”, publicou.

Ato também acontecerá em Salvador

Na capital baiana, o ato contra o PL da anistia e a PEC da Blindagem vai acontecer amanhã, às 9h, no Morro do Cristo, região da Barra. Uma das artistas que confirmou presença no evento foi a cantora Daniela Mercury.

Em Salvador, apoiam o movimento a Mídia Ninja, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Seremos Resistência e CTB-BA. A nota da organização do evento diz que "não se pode anistiar golpistas e proteger políticos que atentaram contra a Constituição, bem como contra os direitos do povo”.

PL e PEC polêmicas

O PL da anistia prevê que os crimes cometidos por manifestantes no dia 8 de janeiro de 2023 sejam perdoados, medida que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado. Já a PEC da Blindagem estabelece que para serem realizadas investigações contra parlamentares será necessária a aprovação prévia do Congresso Nacional.