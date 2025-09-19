Valdemar barra Eduardo Bolsonaro à presidência: "Vai matar o pai"

Valdemar Costa Neto e Eduardo Bolsonaro - Foto: Divulgação | PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz acreditar que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (SP) não deve se opor à possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República, caso ele seja o escolhido para assumir a posição pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não acredito que ele brigue com o pai. Vai ajudar a matar o pai de vez? Porque o que o Bolsonaro está passando... Nossa Senhora”, questionou o ex-deputado federal em entrevista à Folha de S.Paulo.

Eduardo e Tarcísio têm histórico de divergência, que foi escancarado após a divulgação do relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente e o seu filho por atuação nos Estados Unidos.

Em uma troca de mensagens de áudio entre Eduardo e o pai, o parlamentar licenciado ironizou a tentativa do governador de São Paulo em intervir sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, orquestrada pelo presidente Donald Trump, com apoio do legislador, que reside no país.

“Eu ia deixar de lado o histórico do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360 estou pensando seriamente em dar mais uma porra nele para ver se você aprende”, disse Eduardo.

Depois, o filho ‘03’ ainda sobe o tom contra o chefe do Executivo paulista: “Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se fuder e se aquecendo para 2026”.

Diante desses atritos, Valdemar Costa Neto foi questionado sobre a possibilidade do parlamentar não apoiá-lo na corrida eleitoral, caso seja consenso da oposição e designação do seu pai o escolher para a corrida pelo Planalto.

Ele tem que obedecer porque os votos que ele tem são por causa do pai, não são por causa dele Valdemar Costa Neto - presidente do PL

Eduardo Bolsonaro também vem se colocando como potencial candidato ao Planalto e já chegou a anunciar a possibilidade de deixar o PL para ingressar em outro partido com vistas para o pleito.

Possíveis sucessores de Bolsonaro

Além de inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi condenado há 27 anos de prisão e três meses por tentativa de golpe de Estado após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ausência de Bolsonaro, três governadores aliados do ex-presidente aparecem como opções para representar o campo político da direita, são eles: