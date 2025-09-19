VETO
Valdemar barra Eduardo Bolsonaro à presidência: "Vai matar o pai"
Filho do ex-presidente é contra possibilidade de lançar Tarcísio de Freitas ao Planalto em 2026
Por Gabriela Araújo
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz acreditar que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (SP) não deve se opor à possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República, caso ele seja o escolhido para assumir a posição pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Não acredito que ele brigue com o pai. Vai ajudar a matar o pai de vez? Porque o que o Bolsonaro está passando... Nossa Senhora”, questionou o ex-deputado federal em entrevista à Folha de S.Paulo.
Eduardo e Tarcísio têm histórico de divergência, que foi escancarado após a divulgação do relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente e o seu filho por atuação nos Estados Unidos.
Em uma troca de mensagens de áudio entre Eduardo e o pai, o parlamentar licenciado ironizou a tentativa do governador de São Paulo em intervir sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, orquestrada pelo presidente Donald Trump, com apoio do legislador, que reside no país.
“Eu ia deixar de lado o histórico do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360 estou pensando seriamente em dar mais uma porra nele para ver se você aprende”, disse Eduardo.
Depois, o filho ‘03’ ainda sobe o tom contra o chefe do Executivo paulista: “Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se fuder e se aquecendo para 2026”.
Diante desses atritos, Valdemar Costa Neto foi questionado sobre a possibilidade do parlamentar não apoiá-lo na corrida eleitoral, caso seja consenso da oposição e designação do seu pai o escolher para a corrida pelo Planalto.
Ele tem que obedecer porque os votos que ele tem são por causa do pai, não são por causa dele
Eduardo Bolsonaro também vem se colocando como potencial candidato ao Planalto e já chegou a anunciar a possibilidade de deixar o PL para ingressar em outro partido com vistas para o pleito.
Possíveis sucessores de Bolsonaro
Além de inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi condenado há 27 anos de prisão e três meses por tentativa de golpe de Estado após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na ausência de Bolsonaro, três governadores aliados do ex-presidente aparecem como opções para representar o campo político da direita, são eles:
- Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás;
- Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais;
- Tarcísio de Freitas (Republicanos), que governa São Paulo.
