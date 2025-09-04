A direita tenta emplacar Tarcísio aconchambrando com Bolsonaro

- Foto: Alan Santos/PR

Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, diz estar articulando no Congresso Nacional para garantir a aprovação do projeto que anistia Bolsonaro e cia, mesmo em caso de condenação. Em entrevista no interior, ACM Neto disse que já não tem restrições a Bolsonaro como antes.

Traduzindo, é a direita, que não digeriu o tarifaço, fechando com a extrema-direita pensando em 2026. A pretensão é clara. Já se dá como certo que Bolsonaro e cia serão condenados, apoiá-los como projeto da anistia é ganhar as simpatias visando 2026, já que até então, Bolsonaro e filhos diziam não abrir mão, criando o racha.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Claro que isso tem um preço. Tanto a maioria dos brasileiros acha que Bolsonaro é culpado mesmo, como tem o tarifaço que muito incomodou a direita. Mas entre perdas e ganhos, mais ganhos, avalia-se.

JOGO DE LULA – Vai colar? Sabe-se lá. Formou-se a convicção de que com o tarifaço e o abandono de Bolsonaro, os inimigos do PT estavam fazendo o jogo de Lula.

Mas é certo que já houve reação da família. No início da semana, Eduardo Bolsonaro, o deputado federal que está nos EUA querendo efetivar-se como parlamentar online, dizia que se Tarcísio se filiasse ao PL ele sairia do partido. Ontem, Flávio, o senador, já elogiava o governador.

Em síntese, é a direita definindo um rumo para 2026 com Tarcísio na cabeça. Bolsonaro foi o único presidente a perder a reeleição e Lula o único eleito três vezes e pelo voto. A pretensão é impedir o quarto mandato.

Da medicina a Ivete Sangalo, o 8 a 0 doeu nos rubro-negros

O Médico nas Ruas, projeto que em Salvador é pilotado pela médica Juliana Martins, reúne médicos e estudantes de medicina de várias faculdades para atender moradores em situação de rua no Mercado Modelo e cercanias.

Sem fins políticos, religiosos ou financeiros, sábado passado realizou a 3ª edição, após a primeira em 30 de abril e a segunda em 30 de maio.

E eis que um dos estudantes recebeu um cidadão chamado Luciano, todo cabisbaixo.

– O que houve, amigo?

– Meu time levou oito e eu não me recuperei.

O estudante, também torcedor do Vitória, receitou:

– Amigo, aí só tem um jeito, é você ir para o Barradão amanhã e esquecer o passado. Faça como Ivete Sangalo. Ela disse: ‘Rapaz, no grupo da família eu estou a diversão da galera. É puxado, viu? Mas a gente sobrevive’.

Boa receita. Acertou 100%.

Em Cabrália, um grande susto acabou em alegria

Santa Cruz Cabrália, vizinho de Porto Seguro, viveu dias de ebulição. O barco que saiu para o mar quinta passada com três pescadores sumiu. Deixou de se comunicar e mobilizou todas as colônias de pescadores da área, ninguém via nada, até que ontem a Marinha entrou em campo com helicópteros e conseguiu localizar o barco às 11h.

Adriano Guaiú, superintendente da Pesca em Cabrália, diz que foi uma batalha:

– O motor do barco deu pane, eles deixaram de se comunicar e a confusão se estabeleceu. O problema é que se pensou que o barco estava em alto mar, e estava perto da costa.

Se diz que o nome do barco ajudou: Ungido.

REGISTROS

Ivan e Fabrício

Eleito pelo PL, Ivan Cordeiro, presidente da Câmara de Vitória da Conquista, anunciou que não vai apoiar nenhum bolsonarista ano que vem e nem obedecer ao comando do partido. Lá se diz que ele é muito amigo do deputado Fabrício Falcão (PCdoB).

Forró em Itacaré

Targino Gondim está arrancando aplausos dos forrozeiros em geral. Após começar em Mucugê, em outubro, está puxando o forró fora de São João para outras paragens. De 26 a 28 deste mês, pilotada por ele, a festa acontece em Itacaré.

Turismo que cresce

E por falar em Itacaré, dados divulgados semana passada mostram que a população cresceu. Saiu de 27.725 em 2022 para 29.496. Na vizinha Maraú também, pulou de 24.580 para 25.904. Em ambos os casos, dizem por lá, é o turismo mostrando a sua força.

Ibotifolia

E como falamos em festa fora de época, Ibotirama realizou no fim de semana passado mais uma edição do Ibotifolia, um carnaval às margens do Velho Chico. Foi sucesso total. Teve até o cancelamento do show de Natanzinho Lima porque a cidade engarrafou.