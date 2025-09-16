PL realiza manobra para evitar cassação de Eduardo Bolsonaro

Deputado federal Eduardo Bolsonaro - Foto: Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Para evitar a cassação do mandato deputado federal autoexilado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o partido do qual ele faz parte o indicou para o cargo de líder da minoria na Câmara. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, 16, após a ocupante do posto, a deputada Caroline de Toni (PL-SC) renunciar e abrir espaço ao colega de partido.

“Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem especialmente diante das perseguições políticas que tanto Eduardo quanto Jair Bolsonaro estão sofrendo”, disse a parlamentar.

O líder do PL na Casa, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que a medida foi dialogada com o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). A assessoria de imprensa do paraibano, porém, conforme o Valor, nega que houve acordo. Embora o PL tenha anunciado a indicação, a nomeação de Eduardo precisa ser referendada por Hugo Motta.

Ainda segundo Cavalcante, a decisão é amparada por um ato da Mesa Diretora de 2015, ainda durante a gestão de Eduardo Cunha, que permite que, em razão da “natureza das atribuições”, as presenças de líderes e membros da Mesa não precisam ser registradas.

O ato citado pelo parlamentar foi publicado em março daquele ano. O texto diz que a Mesa Diretora passaria a considerar justificadas as ausências em sessões deliberativas de membros da Mesa Diretora e os líderes partidários.