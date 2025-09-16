Menu
VETADO

Ministro de Lula minimiza veto dos EUA e dispara: "Tô nem aí"

Gestor ainda diz que local é reduto de quem quer "fazer lobby de traição da pátria"

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

16/09/2025 - 16:43 h | Atualizada em 16/09/2025 - 18:08
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha -

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que “não está nem aí” com a resposta dos Estados Unidos (EUA) sobre o pedido de emissão do seu visto para entrada no país americano.

“Igual aquela música: “Tô nem aí”. Só fica preocupado com isso quem quer ir para os Estados Unidos, eu não quero ir. Só fica preocupado com isso quem quer sair do Brasil, ir para lá fazer lobby de traição da pátria, como alguns estão fazendo”, disse Padilha.

As declarações do gestor acontecem próximo a viagem do presidente Lula (PT) para a Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York. O Itamaraty solicitou um novo visto ao ministro, mas até o momento, não houve resposta.

Em agosto, o ministro e sua família teve o visto cancelado pelo governo americano sob justificativa de participação na criação do programa Mais Médicos no Brasil, que contou com a contratação profissionais cubanos.

A medida, contudo, não atingiu diretamente Padilha. Isso porque o seu visto está cancelado desde 2024, como disse quando Trump autorizou a medida.

O que acontece quando o visto é cancelado?

O cancelamento do visto impede as pessoas de entrar nos Estados Unidos. Porém, caso ela já esteja nos país, ela pode permanecer lá até o final da vigência e assim que ela deixar o país, seu visto é cancelado.

Padilha detona cancelamento de visto

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou como "ato covarde" o cancelamento dos vistos da sua mulher e da filha. Ele ainda disse que soube da sanção a partir de uma mensagem enviada pela esposa.

"As pessoas que fazem isso e o clã Bolsonaro, que orquestra isso, têm que explicar. Não para mim, nem só para o Brasil, mas para o mundo inteiro: qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano?", disse em entrevista nesta sexta-feira, 15, à Globonews.

"Estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia", acrescentou.

