POLÍTICA
CRISE

Jair Bolsonaro passa mal e retorna a hospital em Brasília nesta terça

Em postagem nas redes sociais, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), "filho 01" do ex-presidente pediu orações

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 16:59 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na tarde desta terça-feira, 16, em Brasília, e retornou ao hospital DF Star dois dias após ter sido submetido a uma cirurgia para retirar lesões na pele, no último domingo, 14.

Em prisão domiciliar, ele foi levado até a unidade de saúde após apresentar crise de pressão, vômitos e soluços, atendendo a um pedido do médico Claudio Birolini, que cuida da saúde do ex-presidente.

"O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou na tarde de hoje, um quadro de mal-estar, queda da pressão arterial e vômitos. Solicitei que fosse encaminhado ao Hospital DF Star para avaliação clinica, medidas terapêuticas e exames complementares. Assim que tivermos uma definição clara do quadro clínico, atualizaremos as informações", informou Birolini, através de nota.

Ministro de Lula minimiza veto dos EUA e dispara: "Tô nem aí"
Leandro de Jesus chama esquerda de 'assassina' e gera reações na Alba
Partido de Marçal cogita filiar Eduardo Bolsonaro à presidência

Em uma publicação em seu perfil no X, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro, afirmou que o liberal saiu de casa acompanhado por equipes da Polícia Penal. O congressista pediu orações.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave."

